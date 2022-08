En el kirchnerismo confirman que “seguramente” habrá una marcha para apoyar a Cristina y ya organizaron un “cabildo abierto”

El kirchnerismo entró en estado de “alerta y movilización” para respaldar a Cristina Kirchner antes de que se conozca el veredicto del tribunal en la causa Vialidad. Muy cerca de la vicepresidenta confirmaron que una marcha de amplio despliegue para apoyar a la exmandataria “seguramente sucederá”, aunque todavía no hay una fecha acordada ni un formato claro. Por ahora lo que germinó en el PJ es el formato de “cabildo abierto”, un ámbito fomentado para aglutinar a la dirigencia del Frente de Todos, que hasta acá venía muy desencontrada, como antesala a una demostración de fuerza en la calle.

El oficialismo no sólo quiere defender a Cristina Kirchner para ejercer presión pública antes de que los jueces definan si la condenan o no por corrupción, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. También quiere aprovechar la causa para generar cohesión política en el Frente de Todos detrás de un leitmotiv, después de meses de daño autogenerado por las internas en el Gobierno. “Seguro sucederá. No se sabe cuándo. La gente no se va a bancar que proscriban a Cristina”, dijo a LA NACION un importante colaborador del kirchnerismo muy al tanto de las conversaciones de las últimas horas.

La senadora nacional Juliana Di Tullio, muy cercana a la vicepresidenta, dijo hoy que el Frente de Todos planea una movilización multitudinaria, en unidad y en contra “la derecha”, para respaldar a su líder. “Lo que han logrado es que el peronismo esté en permanente estado de alerta y movilización. Y sí, estamos armando una gran movida y una gran marcha”, aseveró Di Tullio en Radio Futuröck.

La fecha de la movilización, no obstante, es materia de debate en la dirigencia oficialista. Di Tullio dejó sobrevolando la alternativa del Día de la Lealtad, el 17 de octubre, pero no hay consenso aún. El cronograma del juicio se conjuga con las urgencias económicas y con los anuncios de gestión que el Gobierno pretende exhibir antes de que se inicie la temporada electoral de 2023. El alcance de las movilizaciones callejeras genera ciertas dudas en algunos actores de la administración de Alberto Fernández, que ven que así se fomentará una agenda partidaria dedicada únicamente al núcleo duro en un tiempo preelectoral, que requiere mayor apertura y un foco puesto en las medidas de gobierno.

En la Casa Rosada señalaron que por ahora no hay una convocatoria concreta para una marcha, aunque sí “conversaciones en distintas mesas y ámbitos frente a la movilización espontánea, militante y ciudadana”.

El Presidente -que se había alejado otra vez de su vice- ya se comunicó por teléfono dos veces con Cristina Kirchner para solidarizarse desde que se conoció el pedido de pena de Luciani. Ambos acordaron verse, pero hasta esta mañana el encuentro no se había dado. Esta noche el jefe de Estado dará una entrevista al canal TN, en una semana donde muchos funcionarios y dirigentes de alto rango, que suelen moderar su exposición, decidieron hablar en los medios.

Las distintas terminales del Frente de Todos, en principio, comenzó a confeccionar un relato común. La letra dice que no solo está en juego el futuro de la vicepresidenta en tribunales sino la representatividad del PJ. Hoy la diputada Victoria Tolosa Paz, cabeza de lista de las elecciones de medio término por decisión de Fernández, dijo: “En los próximos días se va a realizar una acción de mucha contundencia porque está en riesgo no solo la figura de Cristina sino lo que ella representa, un poder político que defiende al pueblo y los intereses de las grandes mayorías. De aquí en adelante tenemos que unificar los esfuerzos”.

Plenarios

Desde ayer circula tras bambalinas que en el kirchnerismo comenzó a organizar una marcha en defensa de la vicepresidenta. “Habrá muchas reuniones plenarias, cabildos abiertos, movimiento. Todos están con ganas de movilizar. Veremos cómo avanza”, dijo a LA NACION una fuente cercana a la cúpula del kirchnerismo.

Hoy Di Tullio manifestó: “No estoy sola y llorando. Estamos un montón y somos millones. Y estamos dispuestos a dar pelea”. Consultada sobre qué espacios del oficialismo participarán de esta iniciativa en las calles, Di Tullio fue tajante. “Todos. Ustedes habrán visto que monolíticamente todo el mundo se ha expresado”, respondió la senadora kirchnerista, que agregó: “Muchas veces la derecha se equivoca, no crean que siempre les sale bien, el 17 de octubre les salió como el culo. Cuando pusieron preso a [Juan Domingo] Perón hicieron nacer al peronismo. A veces hacen todo muy mal, nos reinventan y nos fortalecen”.

«Están atacando al peronismo, nos están atacando la historia», dijo Di Tullio Instagram @julianaditullio

Anoche, mientras un grupo de dirigentes y seguidores se movilizaba al Congreso y al domicilio de Cristina Kirchner en Recoleta, el PJ porteño hizo una reunión a puertas cerradas. Allí estuvieron, entre otros, el dirigente de La Cámpora y titular del peronismo porteño, Mariano Recalde; el vicejefe de Gabinete -y hombre muy cercano a Alberto Fernández-, Juan Manuel Olmos, y el diputado Leandro Santoro, de buena llegada tanto al Presidente como a la vice.

Se acordó que mañana a las 18 en San José 181 se hará un “cabildo abierto” bajo la consigna “el peronismo banca a Cristina”. Según una fuente al tanto de las conversaciones, el sábado podría haber otra convocatoria al Parque Lezama. Mañana, en tanto, tendrá lugar un encuentro del PJ bonaerense. Todas instancias que ofician de precuela de una movilización más importante.

“Había una necesidad de aglutinar al oficialismo en un momento general de debilidad del Gobierno y justo cayó esto (el juicio). Acá lo que está en juego es lo que representa Cristina como modelo político”, dijeron a LA NACION cerca de uno de los referentes que participó de la reunión del PJ porteño anoche.

El funcionario bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés Larroque fue directo: “Se necesitaba que el peronismo se despierte, estábamos en un momento gris”.

Cuándo se haría

La fecha de una eventual marcha masiva todavía es materia de debate. Se estima que la vicepresidenta hará su alegato en el juicio de Vialidad hacia fines de septiembre o principios de octubre, ya que el 5 comienza la ronda de alegatos y la vicepresidenta será la sexta procesada en hablar. El fallo del tribunal, en cambio, se calcula recién para fin de año.

“En términos políticos, uno siempre piensa tácticamente cuándo es el momento. Estratégicamente, hay que movilizar, sí. Pero tácticamente, ¿cuándo? Eso lo piensa la conducción del espacio, quienes estamos debatiendo sobre estas cosas”, comentó Di Tullio.

“Hay varias posibilidades, no es ahora”, agregó. Y dijo: “Estamos viendo cuál es el momento y la oportunidad. Creo que siempre lo define la conducción política”. “También estamos gobernando. Y [Vialidad] es un tema que no nos puede distraer. Hay mucho dolor por resolver”, agregó en alusión al choque de agendas.

Bajo esa postura, entonces, se mostró convencida de que el 17 de octubre, cuando en el peronismo celebran el Día de la Lealtad, sería un buen momento. “El 17 sí, claro. Porque están atacando al peronismo, nos están atacando la historia, tenemos que poder aprovechar esas fechas para movilizarnos y expresarnos. Esto no es un tribunal, es un pelotón de fusilamiento para la jefa del peronismo”, dijo.