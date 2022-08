“En el recreo me arrastraron y me golpearon”: un niño denuncia acoso en su colegio

Un menor de edad denunció haber sido golpeado por sus compañeros de colegio, quienes le pedían dinero para devolverle sus prendas de vestir. La madre de la víctima señaló que no es el único niño que sufre agresiones.

“Me quitaron los zapatos para que los persiga, pero como no los seguía me estaban pateando como pelota y me dijeron: si quieres tus zapatos, danos dos bolivianos”, relató el menor.

El niño explicó que no lleva dinero al colegio, por lo que no pudo entregar lo que le exigían los agresores; sin embargo, minutos más tarde le devolvieron las prendas, aunque estaban dañadas.

“Me devolvieron todo roto. En el recreo me arrastraron, me golpearon”, señaló el menor en Detrás de la Verdad.

El menor agregó que es la segunda vez que es víctima de agresiones de sus compañeros. En una anterior oportunidad le quitaron su mochila, acusándolo de que escondía cuchillos y droga.

“Yo solo llevaba cuadernos”, dijo el menor.

La madre se mostró preocupada por el hecho e indicó que ya sentó una denuncia sobre este hecho. Agregó que no su hijo no es la primera víctima.

“Si le pasaba algo a mi hijo, sus padres no me lo iban a devolver”, señaló.