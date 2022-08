$!Encuesta del INE: 26% se autoidentifica como indígena, por debajo de 2 censos

La Encuesta de Hogares 2021 -elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- indica que el 26,5% de los consultados dijo pertenecer a una nación o pueblo indígena. Esta cifra es menor a los datos obtenidos en los censos de población y vivienda del 2001 y del 2012.

“Esta pregunta hace referencia a la pertenencia a Nación o Pueblo Indígena Originario, Campesino o Afroboliviano (Npioc) que declaran los encuestados. Según la Encuesta de Hogares 2021, el 26,5% se declara perteneciente a alguna Npioc”, se lee en el informe fue publicado por el INE el pasado fin de semana

Este porcentaje es uno de los más bajos si se compara con la Encuesta de Hogares 2016-2018 en la que un 34,1% de los consultados tenían la misma autoidentificación. Es -incluso- menor a los datos recogidos en los dos últimos censos, por ejemplo: en 2012 un 41,7% de la población decía pertenecer a uno de estos pueblos indígenas. El 2001, luego de la introducción de esta pregunta, este indicador fue el más alto al alcanzar un 62%.

“No se aprecian diferencias por sexo, pero sí por área, donde el 17,6% de la población urbana declara pertenecer a alguna Npioc, mientras que en el área rural este porcentaje asciende a 47,8%”, añade el informe de la Encuesta de Hogares de 2021.

Los departamentos de La Paz (44,8%), Potosí (42,3%) y Cochabamba (29,6%) exhiben los porcentajes más altos de población que se declara perteneciente a alguna Npioc, por encima del dato nacional.

Son -además- los mismos departamentos donde la población habla idiomas nativos en mayor porcentaje. En el otro extremo se encuentra Pando con un 2%; Tarija con un 5,2% y Santa Cruz con un 11,9%.

Pedro Portugal, director de la revista Pukara, dijo que esta reducción de la autoidentificación hacia un pueblo indígena es la consecuencia de una política ideológica que se presentó hace muchos años, incluso antes del Movimiento Al Socialismo (MAS). “La autoidentificación -al no responder en una entidad concreta y palpable- es fútil y variable. Obedece a un criterio de valoración que puede cambiar año tras año”, explicó el autor de ensayos y estudios sobre los pueblos indígenas en Bolivia.

Portugal afirmó que “no se pueden establecer políticas económicas o transformaciones” con base en estimaciones de identidades “totalmente arbitrarias”. “Esto muestra cómo a partir de algo frágil se diseñaron políticas educativas, reformas del Estado, el carácter plurinacional y otros. Temas estructurales se basaron en criterios que pueden cambiar de una encuesta a otra. Es un llamado de atención serio para redefinir cuáles son los criterios y el modelo político que debemos tener en adelante”, dijo.

El estudioso cree en la necesidad de encontrar “aspectos comunes” para la construcción de una sociedad más inclusiva. “Crear identidades provocó que gran parte de la población reclame la introducción del mestizo”, precisó.

Carlos Hugo Laruta, sociólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), explicó que la Encuesta de Hogares ratificó una tendencia que se observó en el censo del 2012 y dijo que la autoidentificación se confirma con el idioma. “Pregunta si aprendió o no a hablar en lengua indígena. Éste es un dato relevante porque uno puede decir que es más indígena que nadie, pero no sabe hablar ese idioma”.

Según el informe de la Encuesta de Hogares de 2021, casi una de cuatro personas declara que aprendió a hablar en un idioma nativo (24,4%). “El idioma materno es el idioma de origen con el que el individuo se relaciona en sus primeros años de vida con el medio que le rodea. Por la diversidad étnica y lingüística que caracteriza al país se cuenta con una amplia gama de idiomas nativos, denominados en esta sección como idiomas del Estado Plurinacional (EP), que, pese al avanzado proceso de castellanización, se mantienen vigentes”, detalla el INE.

Para Laruta, este indicador “confirma” que cada año que pasa disminuye la población que aprende a hablar en lengua indígena “a pesar de la demagogia que el bilingüismo forzado de los funcionarios públicos, de esa educación que exagera en reivindicaciones autóctonas”. “Esta tendencia se mantendrá, pero no sabemos hasta qué punto llegará a pesar de ciertos esfuerzos del Gobierno en obligar a hablar en lengua indígena. Eso no significa que las personas -en su libertad- puedan hablarlo, pero no de un modo forzado”, agregó.