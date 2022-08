Expertos: Cartografía que se haga hoy quedará desactualizada para el 2024

Fuente: Página Siete

El Instituto Nacional de Estadística (INE) concluyó ayer la actualización de la cartografía en Cobija y avanza con este proceso en las ciudades de Oruro, Potosí y Trinidad, además hace poco la comenzó en Santa Cruz de la Sierra.

Sin embargo, expertos consideran que una actualización cartográfica que se realice hoy, quedará desactualizada para un censo que se tiene previsto hacer en 2024, es decir, con casi dos años de anticipación.

“Luego de haber concluido su recorrido en Cobija, la capital de Pando, las brigadas de la Actualización Cartográfica Estadística del INE iniciaron su desplazamiento en Villa Rojas del municipio de Porvenir”, se lee en una nota publicada ayer por el INE.

La anterior semana, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que se avanzó en la actualización cartográfica de las ciudades de Cobija, Trinidad, Oruro y Potosí. “Eso se inició hace algunas semanas y pocos días atrás informamos que el avance en estas cuatro ciudades es del 68%. Hace 10 días comenzó la actualización cartográfica en Santa Cruz y venimos avanzando en este proceso”, afirmó.

Con la actualización cartográfica, el INE podrá saber cuántas familias viven en determinados espacios geográficos, como zonas o manzanas. Así podrá definir el número de personal, boletas y equipos por desplazar en determinadas áreas. El INE comenzó este trabajo rumbo al Censo previsto para noviembre de este año, pero la fecha fue postergada por el Consejo Nacional de Autonomías -que reunió a todos los gobernadores del país salvo Santa Cruz- para mayo o junio de 2024.

Melvy Vargas, exdirectora del INE de Santa Cruz, dijo que “no es aconsejable” hacer la actualización cartográfica con casi dos años de anticipación, en especial en ciudades capitales o en lugares donde hay mucho movimiento de personas.

“Por ejemplo, en Cobija, Oruro y Potosí (es aceptable) una actualización tan pronta porque son ciudades con bajo crecimiento poblacional, pero no en urbes como Santa Cruz, porque a partir del cuarto anillo hay un boom de viviendas y crecimiento urbano. Se construyen urbanizaciones y edificios, crecen los barrios. Si ahora se hace una actualización, ésta quedará obsoleta para un censo en 2024”, afirmó la profesional.

Vargas explicó que “lo ideal” es que la actualización cartográfica se haga lo más cerca del día del Censo. “De continuar la actualización cartográfica, el INE va a enfrentar un nuevo problema que se presentará por el crecimiento urbano más acelerado en algunas ciudades”, afirmó.

La experta consideró que el día del Censo las brigadas necesitarán la mayor cantidad de boletas, personal y los responsables deberán enfrentar estos problemas.

Jhonny Atila, experto en estadística, aseguró que “generalmente” la actualización cartográfica se debe realizar entre seis a ocho meses antes del Censo. “Hacerlo con uno o dos años antes no tiene sentido porque son datos muy variables. La situación cambia mucho y mientras más próxima sea la actualización cartográfica al día del Censo, es mucho más certera y tiene más efectividad”, indicó.

Consideró que hacer una programación para un censo en 2024 “no tiene sentido”. “La actualización cartográfica no ayudará mucho porque la situación cambia. En uno o dos años pueden aparecer cinco nuevos edificios en una zona. De continuar, la actualización cartográfica quedará desactualizada para el día del Censo porque pudo haber movimiento de personas en determinadas zonas o más construcciones”, agregó.

Yuri Miranda, exdirector del INE, desconfió que se vaya a realizar el Censo. “No sabremos qué pasará en 2024 porque es una fecha muy alejada. Para 2023 la actualización cartográfica (que se realiza ahora) es mucho más cercana. (De continuar) ahí habrá dificultades y hay bastantes aspectos técnicos que se deben analizar”, dijo.

“Hasta 2024 todo puede pasar, incluso hay la duda de que se pueda realizar el Censo. Puede haber otra pandemia, no hay mucha certidumbre -como ahora- cuando ya tenemos vacunas y salimos de los efectos de la pandemia”, dijo.

El INE informó que en la boleta incluiría una pregunta relacionada al covid. Al respecto, Miranda dijo que si el proceso será en 2024, ya no habrá una medición exacta del efecto de la pandemia porque para ese año “probablemente” ya no exista la enfermedad. “En ese aspecto perdemos la oportunidad real de medir cuál fue su efecto en la economía. Eso lo habríamos hecho con el Censo este año o en 2023”, dijo. Añadió que para ese año la pandemia “será historia” y no tendrá sentido preguntar sobre esa enfermedad.