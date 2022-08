Fernández dice que no obedece a ‘grupos económicos’ sino al pueblo y que el paro es un ‘capricho’ de Camacho

Frente a la ola de críticas en su contra, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, defendió su posición y aseguró que no obedece a “grupos económicos” sino al pueblo y que el paro departamental es un “capricho” del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, para perjudicar a la población.

Para tomar alguna decisión para ingresar a movilizaciones como se estaba planteando en el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, dijo que primero debe consultar a la población debido a que fue por ellos que logró ser autoridad electa en las pasadas elecciones subnacionales.

“Querían que yo apruebe paros, y todas las medidas drásticas contra Santa Cruz por el solo hecho que (Fernando) Camacho tiene el capricho de que se haga, entonces, yo les dije, primero que no soy no su empleado, ni tampoco he venido a obedecer mandatos de consignas políticas o de grupos. Yo no soy logiero, no obedezco a grupos económicos y lo único que obedezco es al pueblo”, afirmó en entrevista con el programa La Mañana En Directo de ERBOL.

Fernández cuestionó que en ese tipo de escenarios haya habido “exclusión” de otros alcaldes del departamento y sectores para tomar decisiones ya que lo único que hacen es dañar a la economía de las personas que viven con el trabajo diario.

Su posición fue cuestionada por Camacho, cívicos y otros líderes de oposición que encabezan el Comité Interinstitucional Impulsor y fue tildado como “traidor” e incluso alineado al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el burgomaestre cruceño el paro de 48 horas es una “cortina de humo” que busca solo ocasionar un “perjuicio” a la población. “Qué significa eso, que si unos cuantos, como Luis Fernando Camacho y todo su grupito estaban acostumbrados a tomar decisiones, que uno obedezca; no, se equivocaron conmigo”, dijo.

Los cuestionamientos a la decisión de no apoyar las movilizaciones por la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023 derivaron este lunes en ataques con petardos a su vivienda. Para el alcalde fue gente contratada por Camacho mientras que este aseguró que se trató de un “autoatentado”.

“Creo que les molesta que no tienen un alcalde servil, no tienen un alcalde sometido. Yo también se pensar, se escuchar”, remarcó.

Sobre una posible alianza con el MAS en el futuro, Fernández aseguró que no tiene pensado hablar de esos asuntos y que en este momento se encuentra enfocado en cumplir con su gestión y las promesas electorales.