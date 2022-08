Fernández revela que cocaleros le pidieron sugerencias para solucionar conflicto de Adepcoca

Fernandez señaló que tiene amigos en la dirigencia de los cocaleros.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, indicó este martes que los dirigentes cocaleros de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) le pidieron sugerencias para solucionar el conflicto debido al mercado paralelo de Villa El Carmen en La Paz.

Fuente: Urgente.bo

“Casualmente me llamaron de La Paz, ‘dame una sugerencia Jhonny, ¿qué podemos hacer?‘ Yo les dije, ‘la única manera es bajar la tensión y sentarnos‘, ‘pero es que no confiamos‘ me dicen (…) no confiamos en el Gobierno”, reveló Fernández a Erbol.

El alcalde mencionó que tiene amigos en la dirigencia de cocaleros y que recibió una llamada la mañana de este martes. Aseguró que está dispuesto a ayudar para encontrar una solución.

“Si en algo puedo ayudar a nuestros hermanos, que siempre se ven en este tipo de confrontación, estaré ahí para ayudar, creo que hay que buscar la paz social y hay que trabajar, no hay que perjudicar más la economía de nuestros pueblos”, sostuvo.

Añadió que se debe buscar una alternativa para el mercado de la coca y conocer cuánto se produce, dónde llega la hoja de coca, cuáles son los mercados y el sistema de comercialización.

“Todos esos aspectos hay que ponerlos en la mesa, así no se perjudica nadie y todos ganamos”, finalizó.