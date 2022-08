Fiscal descarta proceso a Del Castillo por exponer a 24 personas como «delincuentes»

“Hemos visto que el Ministerio Público no actúa con el principio de oficiosidad en el caso de las 24 personas detenidas, entre ellos muchos cocaleros fueron expuestos y el derecho a la imagen esta consagrado en la Constitución Política del Estado eso no puede ser vulnerado por ninguna autoridad; y al ser exhibidos como delincuentes se violó el principio de inocencia porque ningún ciudadano puede ser presentado como autor de un delito a no ser que exista una sentencia ejecutoriada”, explicó el abogado.

El jurista le recordó a Lanchipa que el artículo 296 también establece sanciones de carácter penal o administrativa, entonces, la norma le obliga al Ministerio Público iniciar una investigación. “Lo legal sería iniciar las investigaciones de oficio, pero estamos en un Estado donde se vulneran los derechos y garantías de los cuidadnos y no existe en el país una seguridad jurídica. El Órgano Ejecutivo hace y deshace de las instituciones”, sentenció.