Gobierno de Bolivia recurre a seis fuentes de financiamiento para encarar la crisis

El Gobierno se puso en campaña para buscar recursos económicos de, al menos, seis fuentes de financiamiento con las que antes no contaba para sobrellevar la desaceleración de la economía, según legisladores y economistas.

“ El Gobierno no tiene cómo financiar ni para cerrar la brecha ni para ejecutar su inversión pública , por eso están endeudando más al país con $us 400 millones de la CAF. Hay varios indicadores que muestran que el Ejecutivo está raspando la olla en términos fiscales”, aseguró el economista Gonzalo Chávez, en contacto telefónico con EL DEBER.

“El endeudamiento no es malo. Si fuera un pecado no habría bancos . Quienes nos prestan van viendo el desempeño de las variables económicas”, argumentó Montenegro el fin de semana.

Chávez no solo apuntó la deuda externa como fuente de financiamiento del Ejecutivo, sino aseguró que se está obligando a las empresas estatales a pasar sus ganancias al Tesoro General de la Nación (TGN) , mientras el sistema de regulación financiero debe pasar las multas de los bancos.

“El oro que se compre será exportado para que vuelva en lingotes como si no tuviéramos fundidoras en el país. ¿Qué garantía tenemos de que vuelva o que se lo picnore y se use para préstamos? Es la desesperación del Gobierno por no aceptar que la economía con este modelo ha llegado a su fin”, advirtió el diputado José Luis Porcel, de la opositora CC.