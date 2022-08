Interculturales analizan realizar festejo paralelo por el aniversario de Santa Cruz

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) informó que analizarán realizar un festejo paralelo por el aniversario de Santa Cruz, este próximo 24 de septiembre.

Esteban Alave, ejecutivo nacional de la Csciob, indicó que tras conocer que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, no invitará al presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales, a los actos en conmoración a los 212 años de aniversario del departamento, se buscará hacer una celebración por su lado.

El pasado lunes, el gobernador Camacho manifestó que se tomó la decisión de no invitar a ninguna autoridad nacional para los actos protocolares por la efeméride departamental como medida de protesta.

“La Gobernación, en este caso mi persona, ha decidido no invitar a ninguna autoridad nacional para el 24 de Septiembre”, indicó Camacho durante su intervención en la reunión del Comité Interinstitucional por el Censo.

El gobernador manifestó que el año pasado se realizó la invitación para “demostrar que somos democráticos”, pero que “hubo violencia, hubieron juicios”.

Añadió que “finalmente lo que hicieron fue decirme que porque yo no había dejado hablar al vicepresidente (David Choquehuanca), había hecho un acto de discriminación. Entonces, para eliminar eso, que no venga y vamos a mantener la medida hasta que el Gobierno no respete a Santa Cruz”.