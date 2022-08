Jhonny Fernandez responde a su electorado. Un electorado mayormente colla, recientemente afincado y «políticamente planificado»

Jhonny Fernández responde a su electorado. Un electorado mayormente colla, recientemente afincado y «políticamente planificado».

Poner en jaque a Santa Cruz desde adentro, era el sueño de Linera.

Atención a lo que dice Jhonny.

Jhonny habla de escuchar a gremiales, a transportistas y a toda organización que asume la seudo «democracia participativa» de los sindicatos.

Jhonny, orgánicamente, es un masista de cuerpo entero.

Jhonny es el ariete que el MAS necesitaba para boicotear la institucionalidad cruceña. Repito, «desde adentro».

Una institucionalidad que dista muchísimo de la tradición sindical del colla. Tiene otra lógica, otra naturaleza.

Si los cambas no se dan cuenta de que la configuración política y social de Santa Cruz ya no es la misma que 20 años atrás, están en problemas. No se pueden limitar a aplaudir su crecimiento cuantitativo.

Peor aún, si los cambas siguen creyendo que todos los que llegan a su tierra van en busca del «sueño americano», pronto van a perder la pelea a la que los han arrastrado.

No se dejen «avasallar». Que el victimismo que hábilmente maneja la izquierda, no los acompleje. Y jamás olviden que los palos blancos son el arma más ponzoñosa que tiene el enemigo. Si no lo sabremos en Sucre.