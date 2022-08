Juan Pablo Larraín, la promesa boliviana que se abre paso en las inferiores de Argentina

El joven de 19 años pasó por Vélez y ahora se encuentra en Ferro Carril Oeste buscando su lugar en el fútbol argentino.

Mauricio Panozo

Allá la experiencia es otra, es otro ritmo. Al comienzo me costó, era algo que no conocía. Primero en Vélez me adapté y ahora en Ferro tengo más posibilidades de jugar, ya tuve entrenamientos con el primer equipo, y eso también ayuda.