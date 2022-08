Justicia decide que jóvenes encarcelados por marchar con médicos sigan detenidos

El relato de la defensa indicó que los acusados fueron sorprendidos con un líquido considerado “peligroso explosivo” que en realidad resultó ser vinagre

Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

La falta del expediente de la audiencia cautelar de Mauricio Bruzoner, Rodolfo Rodríguez y Riki Blas fue el argumento del juez, Germán Ramos, para que los tres muchachos que participaron de la marcha de médicos el 21 de julio, continúen detenidos en el penal de San Pedro y fallaron contra la acción de libertad que habían planteado.

“Este Tribunal dispuso que, como no le remitieron las resoluciones de las audiencias de medidas cautelares, ellos no podían realizar ninguna tutela, como no tenían el contenido de estos documentos, no podrían ingresar al fondo de la denuncia realizada en esta acción de libertad», relató impotente el abogado, Jorge Valda que patrocinó a los tres acusados.

Desde el 23 de julio los tres jóvenes fueron enviados al penal de San Pedro acusados de portar explosivos, aunque se demostró que esos “explosivos” eran petardos que estaban en una mochila. La defensa ensayó al menos tres estrategias para liberar a los acusados. Según el abogado Valda ya son diez autoridades judiciales que les negaron la libertad.

En la audiencia, los acusados realizaron su defensa material, lo que les permitió ser escuchados por los tres jueces que conforman el Tribunal Primero Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer. En sus intervenciones, los tres manifestaron el temor que tienen dentro el penal porque fueron amenazados violentamente.

El protocolo de ingreso a San Pedro establece que los nuevos internos deben ser enviados al sector de La Grulla, un lugar de castigo para los reos que cometan faltas; los muchachos consideran que fueron enviados a ese lugar para amedrentarlos.

Según sus palabras, las protestas que organizaron sus familias por su injusta reclusión tuvieron como efecto directo que los aislaran y amenazaran los propios internos. Pidieron que se considere que ninguno tiene antecedentes penales.

El abogado Valda relató que cuando se produjo la aprehensión, los policías consideraron como “peligroso explosivo” una botella de plástico que contenía vinagre. En todas las manifestaciones, las personas que protestan utilizan el vinagre para atenuar los efectos del gas lacrimógeno, este producto es utilizado hasta por los propios policías, ya que ellos no portan máscaras antigas.

El fiscal Omar Mejillones, que fue uno a los que estaba dirigida la acción de libertad, dijo que el abogado repite la misma versión en todas las audiencias cuando esperaban que presentara algún elemento que desvirtúe las razones por las cuales sus defendidos fueron detenidos. No se refirió a que los “explosivos” eran petardos y que el “peligroso explosivo” era en realidad vinagre.

Asimismo, nunca se presentaron los cuatro militares aprehendidos y liberados el mismo 21 de julio y tampoco ningún juez puede convocarlos u obligarlos a asistir a alguna de las audiencias.