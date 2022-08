Larrea ve irresponsable flexibilizar la obligatoriedad del barbijo; considera que debe quedarse mínimo hasta fin de año

Fuente: erbol.com.bo

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, consideró “muy anticipado” e “irresponsable” que el Gobierno vaya a analizar una flexibilización en el uso del barbijo, tomando en cuenta que, además de la Covid-19, ya circula en el país la viruela del mono.

Planteó que incluso el uso del barbijo obligatorio deba mantenerse hasta al menos fin de año.

“Es irresponsable de autoridades que no conocen. Como ellos no van a los hospitales, como ellos no saben la cantidad de medicamentos que se utiliza en esta viruela símica, pues lastimosamente podemos hablar cualquier cosa”, criticó Larrea.

El dirigente médico se pronunció después de que el Ministro de Salud anunció que se analizará si se levanta la obligatoriedad de usar el barbijo en espacios abiertos y el retorno al horario discontinuo de trabajo, tomando en cuenta la desescalada de casos en la quinta ola.

El presidente del Colegio Médico señaló que, si bien hay un decremento de casos Covid-19, se espera que hayan más contagios por las aglomeraciones registradas la semana pasada, pero además se prevé que en octubre se registre la sexta ola de la pandemia.

En el tema de la viruela del mono, Larrea dijo que el país superará los 100 casos y aseveró que no existe una estrategia al respecto.

Indicó que otros países optaron por levantar la obligatoriedad del barbijo, debido a que llegaron a un porcentaje determinado de vacunación, mientras que en Bolivia no se tiene estos índices.

“Por lo tanto como país nosotros creemos que hasta fin de año mínimamente vamos a seguir utilizando el barbijo. Lo otro es irresponsable porque no tenemos la cantidad de vacunados y la gente tampoco cumple con las medidas de bioseguridad”, agregó.