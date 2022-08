Leigue ve falla del gobierno en el Censo; tenía diez años para trabajar y no lo hizo

Durante su homilía dominical dijo que el 6 de agosto la patria cumplió 197 años lucha, por lo que exhortó a los bolivianos a seguir en la lucha por sus necesidades, así como Santa Cruz lo hace al anunciar un paro exigiendo la realización del Censo el próximo año y no el 2024 como lo decidió el gobierno nacional.

“Creo que la lucha que se está haciendo no es por uno, no es por un grupo, no es político, ni de un grupo de personas, es por cada uno de nosotros. Esto no hubiera pasado si se hubieran cumplido las leyes, es lo único que estamos fallando. Diez años se ha tenido para trabajar el Censo y no se lo hace hecho”, comentó.

Indicó que, si los católicos tienen los diez mandamientos como las leyes de Dios y no cumplen, tienen consecuencias “y si no cumplimos las leyes humanas también tiene sus consecuencias. Entonces ambas nos ayudan a tener una vida normal, entonces si fallamos en algo, vienen los problemas y aquí tenemos problemas por eso”, acotó.

Sin embargo, manifestó que el Señor nos da ánimo para no tener miedo y enfrentar las dificultades, los problemas y situaciones difíciles, pero con esa fe en Dios de que sea por algo bueno en el futuro.

El Censo de Población y Vivienda debería realizarse en noviembre de este año, pero el gobierno determinó postergar hasta mayo o junio del 2024, debido a que falta actualizar la cartografía de varias poblaciones para obtener datos reales sobre la densidad poblacional.

Santa Cruz planteó hacerlo el próximo año y exigió al presidente Luis Arce derogar el decreto de postergación; esa demanda no fue aceptada y derivó en el paro departamental de 48 horas que se cumpliría desde las cero horas de este lunes.

Fuente: erbol.com.bo