«Llevó juguetes y dijo ser funcionaria»: Comerciantes golpearon y evitaron el intento de rapto de una beba

Las vendedoras lamentaron que los uniformados las gasificaran.

Cochabamba

Fuente: Red Uno

Comerciantes reaccionaron indignadas ante un presunto intento de rapto, que se registró este miércoles 31 de agosto en la transitada avenida República, según la versión de la madre, la mujer junto a dos hombres intentaron llevarse al niño con engaños.

Esta ‘supuesta’ funcionaria fue retenida en una pensión, al lugar llegó personal de la Policía para arrestarla, sin embargo las comerciantes molestas la golpearon, debido a esto los uniformados hicieron uso de gases lacrimógenos para dispersar a la furiosa muchedumbre.

De acuerdo a una testigo la mujer se hizo pasar como funcionaria de la Defensoría de la Niñez del municipio de Tiraque, quien indicó que por instrucción de la abuela debía llevarse al menor que estaba durmiendo en un aguayo en el piso.

«Soy de la defensoría de Tiraque me dijo primero, luego le dije que me enseñe su identificación, pero no quiso. Su abuela me dijo que le llevara al niño, dijo. Pero mi hermana aseguró que no tiene abuela. Estas mintiendo señora salí de aquí gritó», contó la testigo.