Mercado paralelo de Alanes no cuenta con autorización, dice viceministro de la Coca

“Es un mercado no autorizado, no tenemos conocimiento de que tenga autorización», dijo el viceministro de la Coca sobre el mercado paralelo en Villa El Carmen.

Fuente: Unitel

El viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Benjamín Lovera, dijo en Unitel que no existe una autorización para el funcionamiento del mercado paralelo de la coca impulsado por el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Arnold Alanes.

La autoridad de la Coca dijo desconocer de alguna autorización que tenga el mercado paralelo instalado en la zona de Villa El Carmen cuestionado por dirigentes orgánicos de Adepcoca.

“Es un mercado no autorizado, no tenemos conocimiento de que tenga autorización, pero de todos modos toda la coca que sale de La Paz pasa por nuestros puntos de control que es la Arrinconada y no pasa ningún taqui de coca, sin que nosotros tengamos el registro por ese puesto de control”, sostuvo Lovera en entrevista con La Revista de Unitel.

Sin embargo, Lovera sostuvo que el conflicto por el mercado paralelo es interno e instó a que los dirigentes de ambos sectores puedan sentarse en una mesa de diálogo.

“Hacemos el llamado a ambas partes para darle una tranquilidad a los hermanos de los Yungas y que exista paz en estas dos zonas (Villa Fátima y Villa El Carmen).

El conflicto por la instalación del mercado paralelo de la coca impulsado por el MAS, ingresa en su quinta semana de movilización por la dirigencia organiza de Adepcoca, quienes piden el cierre de este mercado catalogado de “ilegal”.