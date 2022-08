Ministro Lima: De no elegirse al Defensor del Pueblo será porque CC y Creemos no respetan la democraci

El vicepresidente David Choquehuanca convocó a sesión legislativa para elegir al Defensor del Pueblo. El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que de no elegirse el jueves a la nueva autoridad será porque las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) “no respetan la Constitución y la democracia”.

Fuente: ABI

Para elegir al nuevo Defensor del Pueblo se requiere de 2/3 de votos. El oficialista MAS controla las cámaras de Diputados y de Senadores, pero no cuenta con los suficientes votos para sumar los 2/3, por lo que requiere de las fuerzas minoritarias de oposición del gobernador Fernando Camacho y del expresidente Carlos Mesa.

“Si no hay decisión de la Asamblea será porque Carlos Mesa y Fernando Camacho no respetan la Constitución y la democracia. Elijan al mejor candidato, no es tan difícil decidir”, cuestionó Lima en un mensaje en su cuenta en Twitter.

Con participación de la oposición, la Comisión Mixta de Constitución encaró todo el proceso de selección de candidatos. Al final del trabajo se desmarcó CC de Mesa y al momento de la votación Creemos de Camacho.

Ante el empantanamiento, Choquehuanca declaró en julio un cuarto intermedio en la sesión que culminará este jueves.

Escasos 10 votos le faltaron al postulante Pedro Francisco Callisaya Aro para lograr los 2/3 en la cuarta ronda de elección que, de todas formas, terminó fallida y sin la posibilidad de elegir al nuevo Defensor o Defensora.

Nadia Cruz permanece como interina de la Defensoría del Pueblo.