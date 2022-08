Nallar se va quedando solo, su mano derecha está libre; las víctimas claman justicia

Misael Nallar, principal imputado por el triple asesinato de policías. Foto: APG

Cuando el juez dictaba el fallo en favor del abogado Rodrigo Gonzales, la esposa y el hijo del policía Eustaquio Olano clamaron justicia . “Mi esposo está bajo tierra y este asesino se va feliz a su casa . Mis hijos cada día recuerdan a su padre, no duermen, le pido justicia señor juez”, dijo la esposa. Su hijo dijo: “Extrañamos a mi padre, no sé qué vamos a hacer”.

Dijo que la ayuda prometida no es real. Mi hijo dejó una niña de año y medio, a su madre le prometieron un ítem en la Policía y hasta ahora no le dan”. Reveló que del Ministerio de Gobierno a los familiares los llevaron a La Paz, les prometieron permanente ayuda. Luego, en Santa Cruz en un acto en Conaltid le dieron una ayuda. “Nos dieron un cocinita de mesa, una garrafa, un televisor usado, ropa de cama para la niña. Solo eso nos dieron. El ministro Del Castillo siempre me hablaba por teléfono, ahora ya no nos contesta”, estamos siendo olvidados”, lamentó. Son seis los menores que quedan en la orfandad, hijos de los policías asesinados Eustaquio Olano, Alfonso Chávez y José David Candia.