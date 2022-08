Negrette sobre cambios en el gabinete municipal: «No podemos estar con gente tibia (…) aquí se recibe más palo que aplauso»

El concejal oficialista niega que exista una crisis en el ejecutivo municipal y ve necesarios y positivos los cambios en el gabinete.

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

“Para ellos (la oposición) todo es crisis, porque lo quieren ver (así) y quieren mentirle a la población. (…) Todos los cambios son para bien. Esperemos que el cambio que ha anunciado el alcalde lo concrete, p orque hemos visto, sí, falencias en algunas dependencias (…) este gobierno (municipal) no puede ser escuela para nadie en la gestión pública”, manifestó Negrette a EL DEBER Radio

Afirmó que en la función pública no todo es positivo y que exige compromiso de quienes la ejerzan. “Aquí se recibe más palo que aplauso; y los que no tengan la capacidad y que no hayan entendido eso, que se vayan a sus casas. Necesitamos gente valiente que asuma con responsabilidad la administración de este municipio” espetó.