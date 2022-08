Pescadores temen veda y el Gobierno ya limpió el 38% de residuos mineros en el río Pilcomayo

En el área legal, la autoridad señaló que se hizo la denuncia ante la Fiscalía y será la justicia la que determine los responsables.

Sobre el tema, Aldo Effen, vocero de la Gobernación de Potosí, indicó que junto con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, se está trabajando en el lugar para limpiar los sedimentos mineros, y que del 100% de esos desechos ya se retiró más de un 30%.

Effen remarcó que se calcula que hasta fin de mes se llegue al 50% y que en septiembre se termine de limpiar la zona, antes que empiece la temporada de lluvias, lo que provocaría que los sedimentos restantes vayan río abajo generando un mayor daño medioambiental. La autoridad reiteró que tras el colapso del dique de colas mineras se conminó a Fedecomin a retirar los sedimentos desde el punto del accidente hasta los 32 kilómetros agua abajo y que el plazo para cumplir con los trabajos no es mayor a 60 días calendario, caso contrario habrá una sanción administrativa y económica.

“Este tema involucra a los tres niveles de gobierno. Cada uno está trabajando en lo que le corresponde. Nosotros como Gobernación estamos en el lugar del incidente controlando y ayudando en las labores de limpieza. Decir que estos residuos llegaron más al sur del país es magnificar el tema y no contar con argumentos técnicos”, precisó Effen.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación del Concejo Municipal de Potosí, Reyna Isabel Menacho, observó que si se estuviera trabajando de forma adecuada estos problemas de contaminación no existirían.

La funcionaria puntualizó que muchos ingenios construyen sus diques de cola (lugar donde se depositan los restos metalúrgicos y productos químicos) con bolsas azules de plásticos cuando la norma dice que deben ser construidos con geomembranas.“Muchos no cuentan con licencia ambiental, no tienen el manifiesto ambiental y esos controles corresponden tanto a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra, como al Ministerio de Agua y Medio Ambiente y eso no se cumple”, criticó Menacho.