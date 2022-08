Por qué tu móvil se carga lento y cuáles son las soluciones más comunes

Hay momentos en los que puede ocurrir que nuestro móvil comience a cargarse lento y no de manera normal, lo cual ciertamente debe generarnos algunas dudas respecto a si hay algún problema.

Esto puede pasarle a cualquiera en el dispositivo que sea, así que si esto de la carga lenta es algo que te afecta a ti en este momento, a continuación podrás leer un poco sobre el tema para saber por qué se origina y cómo solucionarlo.

Cargadores inadecuados

Utilizar un cargador inadecuado al original del móvil suele ser una de las razones más comunes por las que un móvil se carga de manera lenta. Son muchos los factores que pueden provocar que los cargadores no provean de buena energía al dispositivo en cuestión, y entre las situaciones más probables, están el que estos pueden ser antiguos o que ni siquiera soporten la carga rápida, suponiendo que tu teléfono sí admita dicha carga.

Por lo tanto, siempre debes de tener en cuenta que tu cargador llegue a la cantidad de W (watts) que acepta tu móvil.

Puede ser la carga inteligente

La carga inteligente es un factor vital al que le debes prestar atención si deseas que tu móvil se cargue rápidamente o no. Básicamente, esta función permite que tu dispositivo memorice cuál es el horario en el que sueles cargarle, para que así el tiempo de carga dure mucho más y por tanto se proteja más la batería, al menos en comparación a cargar el móvil durante unos cuantos minutos a una hora en la que no suelas hacerlo.

Desde un punto de vista general, lo recomendable es que sí tengas activado esto de la carga inteligente, ya que alargará la vida útil de tu batería cargándola rápido al comienzo, pero cada vez más lento cuando la batería esté cerca de llenarse (85-90%), puesto que así funciona dicha función.

Los tomacorrientes y enchufes también pueden ser la causa del problema

Tal vez no lo hayas pensado, pero conectar tu cargador a un tomacorriente defectuoso o que no provea la cantidad de energía necesaria que pide el aparato, puede hacer que tu móvil se cargue de una manera mucho más lenta a la rutinaria.

Como consejo adicional, evita si tienes la posibilidad, el utilizar regletas o alargadores, puesto que estos pueden llegar a proveer energía de manera irregular y eso solo provocará problemas para el cargador y, a la larga, para el móvil.

Tal vez tu móvil carga lento porque así es de fábrica

Como último punto a comentar, es importante que te informes sobre la batería de tu móvil y si este cuenta con carga rápida, especialmente si se trata de un móvil antiguo. Sí, la mayoría de móviles en la actualidad disponen de esta increíble característica, no obstante aún siguen siendo muchos los dispositivos que no disfrutan de esto y no se le puede hacer nada.