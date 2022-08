Potosí: Cinco mujeres mueren en accidente de Bus Bolívar y hay 14 heridos, algunos muy graves

Fuente: lostiempos.com

Uno de los pasajeros que estaba en el Bus Bolívar dijo que el chofer llevaba el motorizado con velocidad y que dio contra una pared de roca cuando giró una curva.

«El chofer estaba corriendo un poco, nos chamos contra una pared de roca, empezaron a entrar las piedras, mucha gente está muy lesionada, yo me hice como una bola, pero igual tengo heridas», dijo uno de los pasajeros que estaba yendo a la ciudad de Sucre.

El sobreviviente afirmó que el accidente se debió a un error humano y que hay gente muy herida, que no recibió atención inmediata por parte del sistema de salud. «Es increíble que en el país no haya ambulancias, que no haya gente capacitada», dijo.

De acuerdo con diferentes versiones, el accidente dejó saldo trágico de fallecidos, pero hasta ahora no hay un reporte oficial del accidente ocurrido en el Cruce Ventilla.

«Hay gente muy gravemente herida», dijo el pasajero

Otro afirmó que sí hay fallecidos y que los cuerpos estaban a un lado de la carretera, en un punto de la alcantarilla.

El accidente ocurrió la madrugada de este sábado. El bus iba de la ciudad de La Paz a Potosí.