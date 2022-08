Presión judicial de accionista del 16% impide venta de casa de Los Tiempos

La presión judicial impulsada por uno de los aparentes socios de la empresa ICC, accionistas minoritarios de Editorial Canelas (16,66 por ciento), impide la venta de una vivienda, ubicada en la avenida América de propiedad de Los Tiempos, mediante un proceso civil por una apelación a dos resoluciones que no tienen nada que ver con la venta del inmueble “improductivo”, explicó el abogado de Editorial Canelas, Óscar Guillén.

Los empresarios de ICC acreditan el 33,33 por ciento de las acciones frente al 66,67 por ciento que tienen los accionistas mayoritarios, pero sólo uno de los tres accionistas cedió un porcentaje (16 por ciento).

“Los de ICC realizaron una impugnación de dos actas de accionistas de Los Tiempos, esas dos actas fueron ratificadas por los accionistas en dos juntas (de enero y febrero). Esas actas no tienen nada que ver ni con la casa (de la América) ni con el edificio de Los Tiempos”, dijo Guillén.

Este medio intentó entrevistar a uno de los abogados de la empresa ICC, Carlos Ruiz, pero el jurista señaló que no está autorizado para brindar entrevistas a los medios ni emitir ningún criterio sobre el proceso que está “siguiendo su curso”.

Extraoficialmente, Los Tiempos accedió a la nómina de los accionistas de ICC. En el documento de composición empresarial figuran Gonzalo Canelas (49,6%), Mauricio Canelas (49,6%) y Eduardo Canelas (0,8%).

Sin embargo, el matutino denunció que el hijo de un exdiputado del MAS, Eduardo Valdivia, un empresario vinculado al Gobierno, adquirió las acciones de Mauricio Canelas (16,66 por ciento).

“El que tiene el control de ICC es un empresario, Eduardo Valdivia Zambrana, quien ha adquirido las acciones del exsocio de Editorial Canelas S.A., Mauricio Canelas. Desde esa posición minoritaria, Valdivia, un empresario vinculado al MAS, ha comenzado a activar fiscalizaciones impositivas con multas millonarias, fiscalizaciones de la reguladora estatal de empresas y, por último, también ha soltado a los mastines de la justicia podrida contra este medio informativo”, señaló el matutino en la editorial del pasado 15 de agosto.

Añadió: “Su finalidad es controlar nuestro diario para convertirlo en una caja de resonancia del poder. Lo cuestionable es que, pese a tener un porcentaje minoritario de acciones, use su influencia política en el retorcido intento de apropiarse de Editorial Canelas S.A.”.

Esta semana se denunció que este proceso comenzó con al menos cuatro observaciones, porque la empresa ICC presentó la impugnación fuera del plazo de los 60 días que establece la ley. No cumplieron con la obligación de una conciliación previa. No ofrecieron la fianza que exige el código de comercio. No acompañaron el documento de que estaban impugnando (de la junta de accionistas de enero de este año).

Pese a esto, la jueza suplente del juzgado décimo, Janet Montaño, ordenó una medida cautelar que inmovilizó la venta de la casa de la avenida América.

Sin embargo, la jueza titular del juzgado noveno, Gloria Villarroel, dejó sin efecto el juicio “hasta el estado en que ICC presente la conciliación previa”, informó el abogado de Editorial Canelas.

“Como Editorial Canelas, hemos efectuado los reclamos correspondientes, haciendo notar todas esas ilegalidades porque todas esas medidas las adoptó en suplencia la jueza número 10, pero la jueza titular número nueve anuló obrados, es decir, dejó sin efecto todo el juicio”, indicó Guillén.

¿Por qué es importante la venta de esta casona?

Con la venta de esta casa, ubicada en la avenida América, los accionistas de Editorial Canelas pretenden paliar la crisis económica de la empresa a causa de la pandemia por la Covid-19 y la cuarentena rígida de 2020, en la cual no se vendió ni un solo diario por casi tres meses y bajaron las ventas e inversión de las empresas por concepto de publicidad.

“Todos los medios de comunicación en el mundo hemos pasado por situaciones económicas tremendamente extremas fruto de la pandemia. Tenemos deudas con los trabajadores y obligaciones por cumplir. Lo responsable de una empresa es poner a la venta sus bienes improductivos porque eso hace la gente honesta, vender sus bienes para poder pagar sus deudas y estar tranquilos, y cumplir con nuestra gente que siempre nos ha apoyado de una manera muy responsable y cariñosa”, dijo en conferencia de prensa Mauricio Fuentelsaz, presidente del directorio,

Añadió: “En ese sentido, la justicia se ha prestado a ser parte de esta asfixia económica inventándose burdas resoluciones, absurdas, temerarias que nos obstaculizan la venta de un bien improductivo sin fundamento legal alguno, violando normas de carácter imperativas”.

Mora procesal

El abogado de esta empresa denunció que tampoco se están cumpliendo los tiempos procesales señalados en el artículo 212 del nuevo Código Procesal Civil.

El artículo 212, parágrafo II, del Código Procesal Civil, señala: “Los autos interlocutorios y definitivos serán dictados en el plazo máximo de cinco días”.

“Son 13 días que estamos esperando el pronunciamiento de la jueza. Extrañamente, no hay respuesta y está manteniendo latente la anotación preventiva sobre los bienes, cuando ya ha ordenado su cancelación, mediante el auto del 21 de julio”, dijo Guillén.

Al respecto, la delegada distrital del Consejo de la Magistratura de Cochabamba, Sidia Alba, explicó que la pandemia, la ausencia de jueces, las acefalías o los fallecimientos de jueces influyen en la mora procesal, pero esta entidad investigará la razón de la demora en este proceso.

“El Consejo de la Magistratura hace el control de plazos procesales. Vemos qué cosas han influido para esta mora. No sólo investigamos plazos, también investigamos que no se cobre, exceda. Nosotros no sancionamos, los que sancionan son los jueces disciplinarios”, dijo Alba.

Gobierno favorece a medios afines

Esta semana se reveló, una vez más, que el Gobierno del MAS favorece con pauta publicitaria a los medios de comunicación afines a su ideología política, tal es el caso del corresponsal del canal venezolano Telesur, Freddy Morales, que se benefició con seis contratos en 18 meses por más de un millón de dólares.

Asimismo, en julio, se denunció que las redes ATB y Abya Yala son los medios que más se beneficiaron con los contratos por la difusión de publicidad del Ministerio de la Presidencia.

Según una investigación de Brújula Digital, el Gobierno de Luis Arce ha destinado más de 140 millones de bolivianos a la propaganda gubernamental beneficiando a los medios que mantienen la línea ideológica del MAS.