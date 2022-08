Profesora de Minero: ‘Me mataron psicológicamente’

El abogado de Inés Peredo indicó que “el padre denunciante ha solicitado la conciliación a objeto de que se acabe este problema y cese la persecución”.

Fuente: La Razón

Luego de que se generara gran polémica sobre el caso de la profesora de Minero, Santa Cruz que, según una denuncia, pidió una muestra seminal como tarea, ella aseguró encontrarse muy afectada. «Me mataron psicológicamente», dijo respecto a su actual situación, ya que fue suspendida luego de que un padre denunciara el caso.

La profesora Inés Peredo pidió disculpas a su población y admitió haber cometido un error en la metodología, al pedir una «muestra biológica» a sus alumnos.

“Consideramos que esta es una denuncia falsa y temeraria, y cuestionamos la activación del aparato estatal. La Fiscalía debió rechazar en primera instancia esta denuncia, que no tiene los elementos consistentes del tipo penal y no se adecua a la norma”, explicó también en La Razón Radio el abogado de Peredo, Romel Leonardo Ipamo.

“Ella no ha cometido ningún delito. Ella ha hecho una orientación de educación sexual y reproductiva. Tiene más de 25 años de experiencia y quizás no ha sido el método correcto o una manera no ortodoxa, pero no podemos exagerar”, sostuvo respecto a la solicitud.

En ese sentido, “ella no ha pedido nada, ha sido un malentendido. Todo se tergiversó. Deben tomarse las medidas de manera administrativa, no en un proceso penal”, dijo Peredo.

A su turno, la profesora alegó que todo se trató de malentendidos. “Soy inocente. Solamente se les sugirió traer una muestra biológica para hacer un análisis en microscopio, pero nadie trajo”, explicó. Asimismo, informó que es la primera vez que hace una solicitud de ese tipo.

“Ha sido un error metodológico mío darles una palabra que no es la correcta. Por eso pedí disculpas. Me mataron psicológicamente, pero hay que ser fuerte para seguir”, agregó ante la consulta de cómo se siente.

Al afirmar que su defendida tiene el respaldo de estudiantes, la junta de padres de familia y del Alcalde de Minero, el abogado indicó que “el padre denunciante ha solicitado la conciliación a objeto de que se acabe este problema y cese la persecución”.