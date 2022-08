Roger Carvajal Saravia: “La viruela del mono se está difundiendo rápidamente, por contacto directo”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Roger Carvajal Saravia habló sobre las características, cuidados y prevención para la viruela del mono, y acerca de la evaluación de las nuevas variantes en la quinta ola del Covid-19 que hay actualmente en Bolivia.

Fuente: Publico.bo

Saravia es docente e investigador emérito de la UMSA, máster en ciencias biomédicas y Phd en Inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Esta virosis es endémica en África, está en el mono pero más en roedores, en ardillas. Ahora ha brincado a Europa, Asia y América, no en calidad de pandemia, pero se está difundiendo muy rápidamente. Es producto de una zoonosis, enfermedades de los animales que pasan al ser humano cuando invade el hábitat silvestre. Es el caso del Covid y también de la fiebre hemorrágica en el Chapare y el norte de La Paz, donde están ampliando la frontera agrícola. La OMS asume que las siguientes pandemias van a ser producto de esta invasión del ser humano a los hábitat silvestres”, señaló.

El inmunólogo dijo que “la gente está muy preocupada porque pasa de humano a humano, produciendo lesiones en la piel, fiebre, malestar y fatiga. Se ha visto que no es mortal, más que en unos cuantos casos donde había una enfermedad de base. En un 94% está afectando a varones HSH, hombres que tienen actividad sexual con hombres. El contacto tiene que ser muy íntimo. También hay casos de gente que no tiene esta relación pero ha tenido contacto con frazadas o sábanas. Aparentemente no genera aerosoles como el Covid y tiene que haber contacto directo”.

“Se deben tener medidas de cuidado personal, abstenerse de la relación si se sospecha que la otra persona tiene algún tipo de síntomas. El preservativo no bloquea por completo la transmisión, que se da más por el contacto personal con lesiones en la piel, la boca y los genitales. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la limpieza de las camas y de la ropa. Si se tienen pústulas y fatiga se debe reportar y aislarse por dos o tres semanas”, detalló.

Saravia indicó que en el país se están siguiendo las recomendaciones de la OMS, incluyendo los protocolos cuando alguien es detectado: “Inlasa y Cenetrop analizan las muestras. No se está internando mucho a la gente, el aislamiento es domiciliario. Sí se está internando cuando hay alguna enfermedad de base. El personal de salud debe tener mucho cuidado para no contaminarse, usar medidas de bioseguridad y protocolos en los hospitales. Se han dado muchos casos en médicos y enfermeras. Es importante que se difunda la educación sexual, las vinculaciones entre adultos homosexuales tienen que reducirse y ante cualquier sospecha aislarse”.

Sobre la quinta ola de Covid en Bolivia, dijo que “ha sido muy rápida pero no han habido las internaciones y la letalidad de anteriores olas. Las nuevas variantes son menos patogénicas, causan molestias pero la gente no llega a hospitalizarse. Mucha gente ya está vacunada o ha tenido el contagio de manera natural, se habría adquirido la inmunidad de rebaño. Esperamos que no aparezca una variante más patogénica. En los que han tenido tres vacunas no han habido internaciones, los que no han tenido ninguna vacuna son los que más se han internado. Esto muestra la efectividad de las vacunas. La calidad de la respuesta inmune también se consigue con una buena dieta, haciendo ejercicio y reduciendo el estrés y la contaminación ambiental”.

Saravia adelantó que se están desarrollando vacunas para las nuevas variantes y que podrían ser inhalables, “produciendo una respuesta local en el sistema respiratorio, por donde entra el virus. Las vacunas actuales sólo nos protegen de la consecuencia de la infección, pero la siguiente generación de vacunas evitarán la infección. Esperemos tenerlas hasta el año que viene”.

En las conclusiones, Oscar Ortiz destacó las recomendaciones dadas por el especialista y remarcó la importancia de la vacunación, así como de la nueva generación de inmunizantes que se están preparando, una noticia que calificó de “alentadora y esperanzadora”.