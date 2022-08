Samsung presenta sus teléfonos plegables Galaxy Z Flip4 y Galaxy Z Fold4

Los nuevos dispositivos de la cuarta generación de teléfonos plegables ofrecen una mayor versatilidad, capacidad de personalización y mejores experiencias para el usuario con el sistema FlexCam

Samsung presentó la próxima generación de sus smartphones plegables: el Galaxy Z Flip4 y el Galaxy Z Fold4. Ambos dispositivos cuentan con factores de forma a medida, experiencias personalizadas y rendimiento perfeccionado. Ahora en su cuarta generación, la serie Galaxy Z continúa rompiendo con las convenciones para ofrecer interacciones nuevas e impactantes que mejoran la vida cotidiana.

“Los Samsung Galaxy plegables se construyen sobre la base de nuestra filosofía de apertura, lo que habilita nuevas posibilidades con una personalización completa tanto por dentro como por fuera. Creados en colaboración con nuestros socios de clase mundial, los próximos dispositivos ofrecen experiencias móviles que satisfacen las necesidades de nuestros usuarios”, dijo el Dr. TM Roh, Presidente y Head de Negocios de Mobile eXperience de Samsung.

El Galaxy Z Flip4 se basa en el éxito del factor de forma icónico de Samsung y agrega funciones clave, como una experiencia de cámara perfeccionada, una batería más grande con relación al modelo previo, además de personalización ampliada, que mantiene su diseño ultra compacto.

El Galaxy Z Flip4 perfecciona las funciones favoritas de los usuarios, lo que lo convierte en la herramienta definitiva para la autoexpresión. Su diseño compacto tipo concha ofrece experiencias únicas que no están disponibles en ningún otro smartphone.

Graba videos sin las manos o captura selfies grupales de varios ángulos, doblando parcialmente el Z Flip4 para activar la FlexCam – recursos que pueden incluso disfrutarse en otras aplicaciones. Gracias a la asociación de Samsung con Meta, FlexCam es optimizada para las plataformas sociales más populares, incluidas Instagram, WhatsApp y Facebook.

Por su parte, el Galaxy Z Fold4 es el resultado de la innovación perdurable y el teléfono más poderoso hasta el momento de Samsung. El nuevo celular combina la experiencia colectiva en tecnología móvil para crear un dispositivo con mayor funcionalidad, ya sea abierto, cerrado o en el modo Flex. Además, es el primer dispositivo con Android 12L, una versión especial creada por Google para experiencias de pantalla grande, incluidas las plegables.

La multitarea en Z Fold4 es más fácil que nunca, por lo que los usuarios pueden hacer más mientras se desplazan. La nueva Taskbar (barra de tareas) brinda un diseño similar al de una PC y ofrece acceso a las aplicaciones favoritas y recientes. La multitarea es más intuitiva, gracias a los nuevos gestos de deslizamiento. Cambia instantáneamente las aplicaciones de pantalla completa a ventanas emergentes o divide la pantalla para obtener más formas de realizar múltiples tareas.

Galaxy Buds2 Pro, la mejor experiencia auditiva

En el mismo espacio, Samsung presentó los Galaxy Buds2 Pro, los nuevos auriculares de botón que brindan una experiencia de audio inalámbrica más inmersiva. Los audífonos tienen un diseño compacto y una conectividad continua que se adapta a las labores de la vida cotidiana.

El usuario puede apreciar cada interludio musical con audio Hi-Fi de 24 bits superior, que ofrece un alto rango dinámico que ayuda a conectarte con el contenido de lo que se está escuchando, con una resolución nítida. El nuevo diseño compacto y ergonómico es un 15% más pequeño, con un ajuste seguro, lo que lo convierte en el compañero perfecto para hacer ejercicio.

Galaxy por el planeta

Desde el lanzamiento de la serie Galaxy S22, Samsung ha incorporado materiales reciclados no solo en sus empaques, sino también en el hardware de sus nuevos productos. Esto es parte de su iniciativa Galaxy for the Planet, que incluye su incorporación continua de plásticos reciclados y la creación de materiales en asociación con líderes en sustentabilidad.

A medida que se busca innovaciones en la fabricación sostenible, Samsung anuncia que más del 90% de los Galaxy Buds2 Pro es fabricado con materiales reciclados. La nueva serie Galaxy Z también incorpora plásticos que se destinarían al océano en componentes clave y el papel es 100% reciclado para su empaque. También redujo el volumen del empaque en hasta un 58% en comparación con los Galaxy plegables de primera generación. Esto equivale a evitar aproximadamente 10 mil toneladas de emisiones de carbono del transporte este año.