San Simón se juega la vida en la Libo ante la «U» de Sucre (19:00)

El equipo de Sandro Patiño está en el tercer lugar y, por el momento, se encuentra en zona de clasificación (cuatro primeros), pero hoy cumplirá su último partido y deberá descansar en la jornada 16.

Por detrás de la “U”, acechan Saracho de Oruro (23 puntos), La Salle de Tarija (20) y Calero (19).

Ya están clasificados Pichincha y Leones de Potosí.

Además, hoy juegan Saracho vs. Calero (20:00, en Oruro). Mañana completan Tenis Club La Paz vs. Unitepc (19:00) y Pichincha vs. La Salle TRJ (20:00). Leones tendrá descanso.