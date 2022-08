Se profundiza el conflicto por paralelismos en las juntas vecinales en Tarija

El presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Cecilio Pimentel, alertó sobre la realización de elecciones ilegítimas en los barrios de la ciudad de Tarija, que según aseguró, son impulsadas por dirigentes “paralelos” que pretenden establecerse mediante acciones irregulares.

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: https://elperiodico.com.bo

Explicó que uno de los casos más recientes ocurrió en el barrio Morros Blancos, donde se identificó que una facción de vecinos que recientemente comenzaron a vivir en el lugar, están tratando de celebrar elecciones “fraudulentas” trasladando a personas que viven en otras zonas de la urbe, intento que fue interrumpido por la Fedjuve.

“Convoqué a una reunión el día jueves pasado para conformar un Comité Electoral donde han ido personas que no tienen nada que ver (con Morros Blancos), ha ido gente del barrio San Gerónimo Lindo, de barrios del distrito 7, por lo cual hemos pedido que ellos desalojen el ambiente y formar un Comité, no han querido y por evitar el problema con los vecinos del barrio, se ha decidido suspender la reunión, esto es político, estaban los señores de Codijuve que no entienden que no los reconoce nadie en Tarija”, afirmó, apuntando a la Coordinadora Distrital de Juntas Vecinales.