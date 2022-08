Suspenden al capitán Lara: «denuncio un hecho de corrupción y el procesado seré yo»

El capitán Edmand Lara fue puesto a disposición de la Fiscalía Departamental Policial ante presuntas faltas graves que habría cometido dentro de la Ley de Régimen Disciplinario.

Fuente: Red Uno

Tras haber desvelado presuntos cobros irregulares en la unidad de Antecedentes Policiales, el capitán Edmand Lara fue puesto a disposición de la Fiscalía Departamental Policial ante presuntas faltas graves que habría cometido dentro de la Ley de Régimen Disciplinario.

“Me pusieron otra vez a disposición de la Fiscalía, me están aperturando otro proceso, yo no entiendo, denuncio un hecho de corrupción y el procesado otra vez voy a ser yo”, dijo el oficial, tras recoger el memorándum firmado por el comandante departamental de la Policía, coronel Jhonny Chávez.

La tarde del lunes se viralizó un video en redes sociales, donde se ve al capitán Edman Lara, denunciar que le quitaron el teléfono y que fue agredido por un coronel, tras haber grabado supuestos hechos de corrupción en las oficinas de Tránsito de Santa Cruz.

«Cansado de tanta injusticia y de tantos cobros irregulares a la gente que va a las 4:00 de la mañana para hacer filas y obtener este requisito (antecedentes penales) me vi obligado a reclamar al personal», dijo el efectivo en el programa Que No Me Pierda.

Lara recordó lo ocurrido en 2020, cuando denunció al coronel Ortuño porque presuntamente fue a abogar por dos personas que estaban conduciendo en estado de ebriedad. «Considero que es un abuso desmedido, una represalia más en mi contra por haber denunciado hechos de corrupción», lamentó.