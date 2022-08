¿Tanta gente junta… para qué? (al pedo)

Mucha gente en la Plaza San Francisco, allá en La Paz, donde al parecer el presidente se siente “más” presidente y grita, desafía, miente y amenaza a propios y extraños… y cuando digo esto me refiero también a Evo Morales que se tuvo que “tragar” el rol de segundón, seguro de que si asumía “otro rol”, no volvía a salir en la estampita del Gólgota originario donde faltan Jesucristos y sobran “de los otros”.

Llenar una plaza para despotricar contra una derecha que no existe y por el reclamo del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) que si existe y que cada vez se oye más es desesperación. Nadie que se precie de saber un poquito de política lleva tanta gente a ningún lado para no decir nada. Llenar una plaza para no atreverse a decir que no quiere Censo 2023 porque tras de él se da una reconfiguración del mapa parlamentario que, seguramente no será del gusto del oficialismo hoy, es lo que en Santa Cruz decimos…. juntar gente, “al pedo”.

¿Censo “para desgastarlo”? ¡Por favor! Eso lo hace él solo, manteniendo subsidios indefendibles, haciendo Decretos que obligan a las estatales a transferir recursos al TGN para “apoyar” proyectos de inversión y programas sociales, es decir, le está apretando más la soga al que ya ahorcaron (Estado), dando una clara muestra de que el pozo se secó (como están secándose los pozos de gas de casi todo el país), en palabras “técnicas”, digamos que ya no tienen los recursos necesarios para cumplir con los planes de inversión, sobre todo “sociales” que se entienden como despilfarro, clientelismo y prebenda que redunda, si lo logra, sólo en beneficio del propio presidente.

¿Censo para desgastarlo? Vaya ¡y para qué carajo hicieron entonces 4 ensayos para hacer el Censo este año? Y no vengan con la excusa del 2020, que todo el 2021 se pasaron haciendo pruebas; me baso en la declaración del Rector de la Universidad quien mostrando los registros de lo dicho, aseguró haber revisado el sitio web del INE y encontró lo que sigue: primera prueba piloto: 28 de junio 2021; segunda prueba piloto, el 24 de agosto de 2021, la tercera el 22, 23 y 24 de septiembre, y la cuarta prueba piloto fue el 24 y 26 de nombre del año pasado” (ver El Deber/26/8/2022-págA3).

Mucha gente, para confirmar que los empleados públicos siguen creciendo al igual que el clientelismo dependiente del poder; detalles aparte, pero que hacen al tema; si alguien no terminaba la marcha no cobraba al final (ya ni disimulan los “puestos de pago, grabados en teléfonos y emitidos en directo) si no vas, en el ministerio o repartición correspondiente se quedan con un porcentaje de tu sueldo “como apoyo extra” del que sacaron a los empleados públicos para pagar a los “no empleados”… el saldo de la plata sale de las estatales que… ahora respaldarán el gasto disfrazado de planes y proyectos. (Ya hay decreto).

¿Censo para desgastarlo? Lo que desgasta es prestarse plata para el gasto corriente; es mantener un pleito con Santa Cruz, bajo el entendido de que así, el resto del país lo va a apoyar, cuando lo evidente de todo esto es que al menos el 40% de la gente que vive en el país está mirando este sitio, es decir Santa Cruz como la esperanza de futuro porque crece “pese” al gobierno.

Y son pobres, “pudientes” y ricos los que piensan venirse porque nos miran con esperanza; en pocos años más, la mitad del país va a vivir en Santa Cruz. Digo: en vez de desatender a los pobres, pudientes y ricos empresarios y comerciantes que viven en las alturas, el gobierno no debiera incentivarlos a desarrollar planes y proyectos allá, porque el país no puede desequilibrarse en su desarrollo tan radicalmente; el 70% de la gente vivirá en 3 ciudades: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. ¿Y el resto qué? ¿Esa es su revolución productiva, comunitaria y no sé cuántos perendengues más?

Señores del Gobierno: como dice el memorándum de 1904: “No pedimos a nuestros compatriotas que nos traigan el progreso…. Tal vez ellos necesitan más de ese progreso que nosotros; el progreso vendrá paulatinamente, nosotros lo obtendremos con nuestros esfuerzos”. Pues, así nomás es y sigue siendo; en realidad el progreso llegó como turbión, no paulatinamente, aunque costó… hasta la mitad del siglo pasado éramos un pueblo chico, pero con planes y proyectos claramente definidos y aplicados más adelante. No se improvisó nada. Así que, en vez de sacar plata a las débiles empresas estatales para hacer alegorías multitudinarias, inviertan en el campo altiplánico y en los Valles, que desde acá sabemos que se puede. A nosotros no nos estorben; simplemente eso. Claro, no se trata de un renunciamiento a nada, reclamamos un Pacto Fiscal, reclamamos el número de parlamentarios que nos corresponde. ¿Sabe qué pasa señor gobierno? Resulta que esos temas que reclamamos son derechos constitucionales y los derechos no se los mendigan se los ejerce y, tras de ello va Santa Cruz y, por la constancia que tenemos, lo mismo la ciudad de La Paz, Riberalta y San Borja, allá en el Beni; seguramente son muchos más, pero escribo sobre lo que tengo constancia. Seguramente los otros municipios y Departamentos no necesitan nada… tienen todo, menos transparencia.

El INE es la expresión del fracaso estatal. Ineptos como son, hacen una cartilla que se la puede desmontar rápidamente, de la siguiente manera: 1.- No importa si hay 700 actividades, igual pudieran ser 1000, si se las sabe trabajar paralelamente, se gana tiempo y eficiencia. 2.-Las coordinaciones con los gobiernos municipales y departamentales son una excusa para dilatar tiempos y lograr que no se den los cronogramas. La responsabilidad del Censo es exclusivamente del INE; no dependen de los municipios. 3. Hacer el Censo 2023 implica gestionar correctamente los tiempos; como se dijo arriba, eso garantiza la calidad del mismo. 4. En serio creen que los problemas limítrofes son un obstáculo para el censo? No puede ser que no entienda que el Censo mide población y en ningún caso determina territorio. 5. Creen que con 15 personas al día pueden hacer un buen trabajo previo al Censo? ¡Hombre! Contratando gente en cantidades adecuadas se garantiza el objetivo. 6. Los idiomas originarios no necesitan cartillas especiales; saber qué idioma se habla y el lugar de nacimiento de las personas es suficiente.

¡Listo! A otra cosa:

¡Ah, la concentración contra el desgaste!!! Desgasta más prestarse plata cara para pagar sueldos y salarios, aunque son tantas las necesidades que tienen que 400 MMU$d no van a alcanzar, ya nos informarán de otro préstamo y así crecerá todo y el poder tratará de seguir comprando medios y pagando publicidad en los de dudosa reputación y peor audiencia; en eso son “eficientes”; al final de cuentas, es sólo plata, ¿no?

Me olvidaba: el huido estuvo en la concentración, empacado como mula matrera, no lo disimulaba, no le fue bien… ya no tiene discurso (algunos seguidores si, pero se va apagando) y Choquehuanca también estuvo… sin comentarios, no hay para qué.

Es todo: repito la pregunta: ¿para qué tanta gente junta “al pedo”?

Carlos federico Valverde Bravo

Fuente: Eju.tv