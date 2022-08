“Tendré que buscar en otro lado”, pacientes lamentan la falta de medicamentos en hospitales

Varios pacientes en Santa Cruz indicaron que deben comprar en otro lado o incumplir el tratamiento que llevan adelante.

Fuente: Unitel

En hospitales de Santa Cruz de la Sierra escasean los medicamentos en las farmacias internas. Señalan que deben buscar por otro lado y que no pueden cumplir los tratamientos respectivos.

En el hospital Los Olivos, en la fila de la farmacia se encontraba Patricia Vega con su bebé en brazos y al que llevó a un control por una infección. “No hay. Tendré que buscar en otro lado, no queda más que buscar”.

Otro caso es el de Hilaria Barrientos, otra paciente que esperaba medicamentos. “Cuando hay nos dan y cuando no hay no nos dan. Tenemos que comprar no más”, señaló esta mujer.

Pero el problema no es en hospitales de primer y segundo nivel, en el San Juan de Dios, de tercer nivel, también faltan los medicamentos en el stock.

Saliendo de la farmacia del lugar se encontraba Candido Banegas, que llegó desde los Valles cruceños, para hacerse atender. El cardiólogo le recetó siete medicamentos pero no había más que dos. “La mayoría de la veces es así, no sé si es que no hay o qué pasa”, relató.

Al ser consultados, los responsables de farmacias y almacenes indicaron que desde el año pasado vienen con problemas de abastecimientos de medicamentos. Mientras, los pacientes piden a las autoridades dar una pronta solución.