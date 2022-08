Vargas: «Hemos analizado con la comisión técnica el cronograma del INE y no es congruente, no funciona»

Melvy Vargas afirmó que esta semana es decisiva para la entrega de información que solicitaron y que se comprometió el mismo INE para cumplirlas

Melvy Vargas, líder de la comisión técnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), manifestó que después de la reunión de socialización que se sostuvo con el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el lunes 15 agosto, los miembros de la comisión observaron que el cronograma presentado por el INE no es congruente y no funciona.

Indicó que la comisión técnica solicitó el documento en físico al INE el cual fue negado hasta que termine el proceso de socialización.

«La comisión se reunió y empezamos a comparar datos e informaciones y vimos que este cronograma (INE) no era congruente y que no funciona. Necesitamos el documento en físico, lo solicitamos pero ellos se negaron y dijeron que no podían hasta que termine el proceso de socialización», aseveró Vargas en entrevista con el programa Asuntos Centrales.

Las declaraciones de Vargas se dan en respuesta al viceministro de Planificación y Coordinación David Guachalla, quien afirmó que en las reuniones que se sostuvieron en los municipios de Cobija, La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Oruro, desde el 8 hasta el 19 de este mes, no se habrían registrado observaciones al cronograma para la realización del Censo de Población y Vivienda previsto para mayo y junio de 2024.

“Hay que aclarar que en ninguna de las reuniones ha existo observaciones técnicas respecto a la presentación del cronograma que realiza el Instituto Nacional de Estadística que establece como día del empadronamiento los meses de mayo y junio de 2024, por lo tanto existe la aceptación de que ese cronograma tiene que estar sustentado técnicamente y así se lo demuestra en las reuniones”, aseveró Guachalla.

La docente recordó que la Uagrm presentó con anticipación su propuesta la cual pudo ser analizada detalladamente por el Gobierno, lo que no pasó con el cronograma que expuso el INE porque se dio a conocer el mismo día del encuentro.

En aquella reunión realizada instalaciones de YPFB Corporación, Vargas dijo que el encuentro se indujo más a la cartografía catastral y límites que generó preocupación en los representantes de los municipios ante la falta de los documentos.

«Se perdió el enfoque que era el cronograma (….) , inducir a un debate era muy difícil porque no había documento de respaldo. no hubo la participación de los demás técnicos. El diálogo fue entre dos personas, entre el vocero y mi persona», remarcó.

Cuestionó también el avance de la boleta censal que tiene un 80%, así como la cartografía y el trabajo de campo, lo que ocasionaría un retraso en la realización de actividades.

Finalmente, aseveró que esta semana es decisiva para la entrega de información que solicitaron y que se comprometió el INE en las mesas de socialización.