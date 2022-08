Víctimas de Chaparina se notifican con la sentencia judicial y anuncian una apelación

Por su lado el abogado Karlo Brito defensa del general sentenciado Luis Zapata, señaló que una vez sean notificados también apelarán la sentencia porque considera que la misma fue forzada y no se castigó a los verdaderos responsables porque la Fiscalía no investigó correctamente. Precisó que en contra de su cliente no existió ninguna prueba.

“A mi cliente lo sentenciaron como si fuera el autor de un delito y él no es el autor de ningún delito y eso vamos a desvirtuar ante el tribunal porque se ha constituido en un agravio no se valoraron varias pruebas que se han presentado (…) Lo correcto era que en este proceso estén Sacha Llorenti y los exviceministros y todas las personas involucradas. Si hubiera actuado el tribunal en apego a la ley hubiera dispuesto la absolución de todos los general y eso ameritaba que se haga otro proceso contra los responsables y en este caso se buscaron culpables”, señaló.