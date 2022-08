Visit Argentina también invita a Elon Musk a través de un video

Ayer, en redes sociales y hoy, con un innovador video, Argentina invitó al empresario estadounidense a conocer el país y descubrir destinos inigualables y vivir experiencias como si estuviese en una misión de Turismo Espacial.

Visit Argentina invitó al empresario y multimillonario estadounidense Elon Musk, a visitar el país para recorrer paisajes de otro planeta sin la necesidad de realizar turismo espacial y gastar tanto dinero.

SpaceX, compañía de Elon Musk, realizó un viaje con Turistas por la estratosfera durante Tres días. La misión fue bautizada como Inspiración y fue realizada con cuatro Tripulantes. Bajo ese contexto, desde Visit Argentina le escribieron a Elon Musk para contarle sobre las ventajas de hacer Turismo en Argentina en lugar del viaje a la estratosfera. Entre los beneficios mencionan que la propuesta gastronómica del país es “mucho más tentadora” y que se pueden recorrer “increíbles rutas del vino”.

Visit Argentina wants to show people that everyone can enjoy experiences from another planet, in this one.

You are invited @elonmusk

Visit Argentina quiere mostrarle al mundo que se pueden vivir experiencias de otro planeta, en este.

¡Estás invitado Elon! #VisitArgentinaElon pic.twitter.com/Gw2WDKti6a

— Visit Argentina (@visitargentina) August 18, 2022