18 fotos del arrasador paso del huracán Ian por Cuba: destrozos, inundaciones y toda la isla sin electricidad

La compañía estatal informó en una escueta nota de prensa que el Sistema Eléctrico Nacional tiene “cero generación eléctrica”

Cuba se quedó en la noche de este martes sin electricidad “en ninguna zona” del país por “una avería” relacionada con las condiciones meteorológicas por el paso del huracán Ian, confirmó la Unión Eléctrica (UNE).

El poderoso huracán Ian atravesó desde la madrugada del martes el occidente de Cuba dejando daños, con árboles y líneas eléctricas derribados sin reporte de víctimas.

Según el medio oficial Juventud Rebelde, el fallo se dio a las 17.57 hora local (21.57 GMT). También agregó que la central termoeléctrica de Antonio Guiteras, una de las mayores generadoras del país, “salió del sistema y no puede sincronizar”.

Un hombre camina en una calle con destrozos dejados por el paso del huracán Ian en Pinar del Río (Cuba). EFE/ Yander Zamora

“En estos momentos se trabaja de forma continua en la reconexión del sistema, los trabajos se extenderán durante la noche de hoy martes y la madrugada de mañana miércoles”, informó Lázaro Guerra, director técnico de la firma.

Fotografía de una calle con los destrozos dejados por el paso del huracán Ian en Pinar del Río (Cuba). EFE/ Yander Zamora

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas -del cual depende la Unión Eléctrica- apuntó que “la falla está dada en los enlaces occidente, centro y oriente” y que “su solución requiere de mucha precisión”.

Strong winds and heavy rain pound the countryside after Hurricane Ian made landfall in Cuba’s Pinar del Rio province earlier, in Consulacion del Sur, Cuba September 27, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

En la mañana, la UNE había previsto un déficit para esta jornada del 15 %, sin embargo, los fuertes vientos y las lluvias torrenciales causadas por Ian han provocado apagones en toda la geografía cubana, registrados inicialmente en la zona occidental, en donde tocó tierra esta madrugada el huracán categoría 3.

Los apagones -por roturas y fallos en las anticuadas centrales eléctricas, la falta de combustible y los mantenimientos programados- son largos y frecuentes desde hace meses en Cuba. No obstante, en ningún momento de la actual crisis energética se había visto un apagón general simultáneo en todo el país.

El granjero Cito Braga protege una ventana de su casa antes de la llegada del huracán Ian a Coloma, Cuba. 26 septiembre 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini

Ian de categoría 4 avanza esta con rumbo hacia la costa oeste de la Florida (EEUU), en cuya península se esperan “vientos catastróficos” e inundaciones costeras “con peligro para la vida”, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Ian, lleva vientos sostenidos de 195 km/h (120 m/h) y se desplaza hacia el norte-noreste a una velocidad de cerca de 17 km/h (10 m/h).

Foto/Cortesía Yaima Díaz)

Según el NHC, con sede en Miami, en la trayectoria pronosticada se espera que el centro de Ian pase al oeste de los Cayos de Florida bien entrada esta noche, y se acerque a la costa oeste de Florida dentro del área de advertencia de huracán el miércoles.

“Se prevé que Ian se acerque a la costa oeste de Florida como un gran huracán extremadamente peligroso”, remarcó el observatorio.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 40 millas (65 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical hacia afuera hasta las 140 millas (220 km).

