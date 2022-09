Fuente: la-razon.com

La deuda pública externa del país se redujo en 2,3 puntos porcentuales, de 31% (diciembre 2021) a 28,9% (junio 2022) respecto del PIB. El Gobierno afirmó que los créditos al que accede Bolivia son destinados a la inversión pública para la ejecución de obras.

De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda pública externa del país se redujo en $us 33,2 millones en comparación a diciembre del año pasado cuando estaba en $us 12.697,7 millones. Al primer semestre de 2022 alcanzó a $us 12.664,4 millones.

El reporte de estado de la deuda pública externa muestra que el indicador de liquidez, expresado en el servicio de la deuda sobre el nivel de exportaciones, al 30 de junio de 2022, expone una apropiada capacidad del país para cumplir sus obligaciones externas.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el endeudamiento externo de Bolivia está por debajo de las métricas que es el 50%. “Ahora tenemos un nivel de endeudamiento que, comparado con el tamaño de la economía, es aproximadamente de 28,9%, mucho más bajo para que vea la población el manejo respecto a otras gestiones, (que) realmente era preocupante”, dijo Montenegro en entrevista con el streaming Piedra, papel y tinta, de La Razón.

Indicó que el año que Bolivia registró un porcentaje elevado de endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue en 1988, en el Gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro, cuando se llegó al 99,1%, al igual que en la mayoría de “los gobiernos neoliberales y de dictadura”.

Mientras que ahora el nivel de la deuda pública externa llega al 28,9% respecto del tamaño de la economía y está por debajo de la métrica que es el 50%. El PIB nominal de Bolivia al cierre de 2021 es de $us 40.703 millones.

“Las métricas que tiene que saber el pueblo boliviano, sí uno (país) supera el nivel del 50%, ahí podría empezar a preocupar el nivel de endeudamiento, pero tenemos un nivel que está por debajo de esa métrica”, añadió.

Según el reporte de la deuda externa a junio de 2022, en términos de deuda por acreedor, se refleja una participación de 83,5% correspondiente a préstamos multilaterales, bilaterales y privados como los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 31,2%; Corporación Andina de Fomento (CAF), 20,2%; Banco Mundial, 11,5%; República Popular de China, 10,6%, y un 16,5% correspondiente a títulos de deuda a través de la emisión de bonos soberanos, demostrando la diversificación de las fuentes de financiamiento externo.

Al respecto, Montenegro indicó que el endeudamiento que contrae el país tiene como destino la inversión pública con el fin de ejecutar los proyectos productivos que ejecuta el Gobierno central en distintos puntos del país.

En tanto, la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez, recordó que las actividades económicas mejoraron en el país. “Muestra de ello son el incremento en las exportaciones, la balanza comercial positiva, además de la reducción de la pobreza y el desempleo”, declaró la funcionaria.