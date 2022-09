Alberti: «No se invierte en lo que cambia la mente a la gente. Este POA refleja gasto, no un norte»

«Parece que han distribuido de acuerdo a quién es amigo del concejal en los distritos, prima el criterio político, además. El 100% está dirigido a obras, no a inversión social. No se trabaja en cambiar la realidad, se requieren proyectos de cuatro o cinco años», dijo.

Para Alberti, se invierte más en cemento porque se ve la obra, y ahí está el rédito político, pero faltan proyectos de otro tipo. «No se invierte en lo que cambia la mente o el corazón de la gente (…). Este POA solo refleja el gasto, no un norte», aludió, y puso de ejemplo los Bs 900 mil para que Emacruz dicte charlas sobre reciclaje.

Sobre las denuncias de que no se socializó el POA, el secretario dijo que dos meses antes de la aprobación, la arquitecta Andrea Daza, secretaria de Planificación, tuvo reuniones todos los días con los distritos, lo que permitió hacer un diagnóstico completo, distrito por distrito, de las necesidades de pavimento, educación, etc. «Tenemos actas de las reuniones, no como dicen, y es público«.