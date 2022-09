Alcaldía fracasa por cuarta vez en adjudicar contrato de la basura

Juan Carlos Fortún

Fuente: El Deber

Según él, nunca antes en la historia de la ciudad sucedió que en cuatro intentos no se pueda licitar un servicio de limpieza. “O aquí se está apuntando a seguir con Vega Solví hasta la muerte de un sucha o no entendemos qué va a pasar”, manifestó.

En marzo de este año, la municipalidad adjudicó, en un segundo intento, el servicio de aseo urbano a la Asociación Accidental Santa Cruz 2022, por un monto total -para ocho años- de $us 185.819.818,53 en el sector A y, por $us 139.076.072,52, en el sector B. Es decir que, para el servicio en toda la ciudad, en los siguientes ocho años, el monto sería de $us 324.895.891,05.