Análisis de agua del río Pilcomayo arroja bajo nivel de metales pesados en territorio tarijeño

Autoridades de la Gobernación anunciaron que con esto se descarta la posibilidad de contaminación, pero todavía deben ejecutarse tareas de mitigación antes de la época de lluvias

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

El secretario de Desarrollo Productivo, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Gobernación, Efraín Rivera Gutiérrez, además de autoridades departamentales, presentaron este martes el informe sobre las muestras de agua tomadas del río Pilcomayo que fueron analizadas en un laboratorio en el municipio de Oruro, para determinar en qué proporción afectó la rotura del dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí a este afluente.

Explicó que los parámetros utilizados en el tema de lodos, responden al cianuro, arsénico, cadmio, mercurio, magnesio, plomo y zinc, mientras que de este límite de determinación, el informe de laboratorio indica que están por debajo del límite, vale decir que no se tiene un problema de contaminación por metales pesados.

“Por otro lado, hemos hecho seis análisis de agua en la parte de Yacuiba, Villa Montes y la provincia O’Connor, análisis físicos, químicos y biológicos, para ello hemos tomado 42 parámetros, de los cuales tampoco tenemos grados de contaminación, con la única diferencia que tenemos problemas en lo que es la categoría B y C, cuando nos marca una categoría C el agua no es apta para consumo humano, salvo que sea tratada”, agregó.

No obstante, ante la proximidad de la época de lluvias, el secretario advirtió que esto podría mover el sedimento que está disperso por alrededor de 37 kilómetros en los márgenes de los afluentes al río Pilcomayo y por ello, la siguiente semana un personero de la Gobernación viajará a Potosí para cerciorarse que la Gobernación de dicho departamento está ejecutando el levantamiento de lodos.

El APUNTE

Trabajo cumplido

“La parte de Chuquisaca está haciendo su trabajo, Potosí también, en resumen Potosí tiene contaminación, eso se ha publicado porque el grueso de los lodos ahí tienen minerales pesados, nosotros como Tarija estamos cumpliendo con los análisis de lodos y agua, con este trabajo estaríamos cumpliendo, lo que queda es empezar a trabajar en la parte civil, tenemos que hacer una supervisión a todas las construcciones de los diques”, adelantó Rivera.