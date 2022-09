Argüello renunció a Aurora; dirigencia aún no acepta la decisión

Tras el empate en Montero ante Guabirá, el estratega resolvió dar por finalizado su paso en el Celeste. Aaron Aldunate Terceros

El DT Francisco Argüello presentó su renuncia al frente del equipo profesional de Aurora. Sin embargo, se conoce que el directorio no habría aceptado la renuncia y el estratega continuaría en sus funciones hasta nuevo aviso.

Para esta jornada se tenía prevista una reunión entre el entrenador paraguayo y el presidente del Celeste, Jaime Cornejo, con el propósito de concretar la salida del profesor.

En la previa, Argüello había expresado sus sensaciones en el programa Solo Fútbol Radio: «Mañana debo hablar con el presidente porque debo tocar con él ciertas cosas. Ahí veremos mi continuidad en Aurora, depende de la reunión».

Argüello, quien asumió la dirección técnica de Aurora en febrero pasado, en reemplazo de Sergio Zeballos, deja al Equipo del pueblo en la séptima posición de la tabla general y décimo en la acumulada, con una campaña que arrancó irregular.

Posteriormente, el plantel se empezó a hacer fuerte de local logrando una buena seguidilla de resultados que ilusionó a la afición celeste. Sin embargo, en los últimos partidos con el paraguayo al mando se concedieron muchos errores que terminaron en goleadas en contra, incluso de local.

Estos resultados dejaron insatisfechos a los hinchas auroristas, quienes ya venían pidiendo a la dirigencia la salida de Pancho.

LA PALABRA DEL DT

«Nadie me está botando, yo me voy por la puerta grande. Agradecido con el club», fueron la palabras con las que Francisco se despidió de Aurora, según On Sports.