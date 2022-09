ATT identifica a más de 300 menores que pretendían viajar sin autorización en Tarija

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) trasladó a la Defensoría de la Niñez y Adolescentes a más de 300 menores que pretendían viajar sin autorización desde la terminal de Tarija.

Fuente: https://elpais.bo

“En el transcurso del año, realizamos varios operativos, en los cuales encontramos a más de 300 menores que intentaban viajar sin la autorización correspondiente. Procedimos a llevarlos a la Defensoría de la Niñez y Adolescentes (dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija) para que tomen las acciones correspondientes”, informó el director Sectorial de Transportes de la ATT, Juan Manuel Chevarría.

La ATT, en el marco de la Ley N° 165 de Transportes, tiene la tarea de fiscalizar a los operadores y sancionar en caso de que vendan pasajes a menores de edad que no cuenten con autorización extendida por la autoridad competente.

El ente regulador no se limitará a sancionar a los operadores de transportes, sino que también, realizará las acciones inmediatas y preventivas en defensa de los menores de edad, aclaró la ATT.

En el caso de la Defensoría de le Niñez en Tarija, la ATT identificó horarios limitados y poco personal de esa institución en la terminal, por lo cual tomó acciones a través de la remisión de notas, solicitando la ampliación de horarios y el reforzamiento del personal.

“En varias oportunidades no logramos encontrar al personal de la Defensoría de la Niñez en sus puestos de trabajo, por ejemplo, los domingos no se encuentran en la terminal de buses de Tarija, afirmando que los usuarios deben solicitar sus permisos 24 horas antes de cada viaje; en la práctica y realidad esto no sucede, existe gente que tiene que viajar el mismo día”, aseveró Chevarría.

Explicó que la tarea de la Defensoría de la Niñez no debe limitarse únicamente a extender autorizaciones desde una oficina, sino tiene que enfocarse más bien a realizar un control activo para identificar a menores en buses de transporte público que pretenden trasladarse a destinos interdepartamentales e internacionales.

Se coordinará acciones conjuntas con autoridades competentes, departamentales y nacionales, para sumar esfuerzos y erradicar la trata y tráfico de menores en el municipio y en el departamento de Tarija.

Normativa

La ATT, mediante la Ley 165 General de Transportes, tiene como función principal regular y fiscalizar la prestación del servicio de transporte, para que el mismo sea prestado en condiciones calidad en beneficio de los usuarios del sector.

Conforme la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, es atribución de los gobiernos municipales a través de las Defensorías de la Niñez diseñar y establecer políticas para la protección de menores, este trabajo necesariamente tiene que ser trasladado a las terminales a través de mecanismos de control e identificación de menores en situación de riesgo, recordó la ATT.