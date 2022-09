Baldivieso niega actos de «discriminación» hacia Borja y reitera que el jugador era indisciplinado

Aaron Aldunate Terceros

Fuente: https://www.opinion.com.bo

Tras las acusaciones y la oficialización de la denuncia del jugador ecuatoriano apartado de Always Ready, Jonatan Borja hacia su exentrenador, hoy por la mañana la contraparte, el director técnico Julio César Baldivieso, acompañado de miembros de la Federación Sindical de Futbolistas de Bolivia (FABOL) y pruebas adjuntas, negó las acusaciones del jugador e insistió en que era indisciplinado.

«Desde que llegue al club Always Ready el señor Borja ha mostrado conductas que no es de un profesional, nunca se integró al grupo, nunca quiso entrenar, tiraba el ponchillo, llegaba tarde a los entrenamientos, actos de indisciplina que en su momento lo voy a demostrar en las instancias que vean conveniente, donde quieran con documentación oficial de parte de la institución y solamente con la verdad como debe ser». afirmó Baldivieso.

El estratega de igual forma hizo referencia a la negación de Borja sobre no cometer nunca actos de indisciplina, «Ayer el señor Borja decía que nunca tuvo actos de indisciplina, gracias a Dios mucha gente del fútbol nos hizo llegar notas de prensa de los actos de indisciplina de Borja en Cruz Azul de México y del Nacional de Ecuador, así también como los informes del club Always Ready que en su momento lo haré conocer en las instancias que quieran y lo más importante sus compañeros de Always Ready no lo querían en el camarín porque no se integraba y era discordia para su equipo. Son muchas mentiras y muchas calumnias hacia mi persona que las estoy demostrando con hechos de la gente del fútbol, las declaraciones de Borja me parecen absurdas, yo voy a apelar a la sinceridad y honestidad de los futbolistas que decidieron que Borja no entrene y no esté en el plantel porque no se integraba al grupo de futbolistas, el mismo presidente de Always Ready declaró que eran 40 contra 1 que mencionaban que Borja no se podía adaptar, yo no le tengo miedo a nadie simplemente con la verdad, el futbolista tiene que ser claro y honesto», aseveró el experimentado entrenador.