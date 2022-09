Basquetbolista cruceña busca apoyo para asistir a los microciclos de la selección nacional

Raquel Justiniano es la única jugadora de la Asociación Cruceña de Básquet convocada a la selección boliviana con miras a los Juegos Suramericanos de Asunción, Paraguay.

Rainer Duran

Fuente: https://eldeber.com.bo

“La asociación de Santa Cruz ayuda en la medida de sus posibilidades, ya que me da pasajes por tierra, pero necesito viajar en avión, porque los entrenamientos son de viernes a domingo y no puedo tener más días de permiso en mi trabajo, aparte de los que ya me dan”, dijo Justiniano a DIEZ.