Bolívar planifica iniciar su pretemporada en diciembre

Bolívar adelantará su pretemporada para diciembre de este año. Los jugadores del primer plantel tendrán descanso, pero no será prolongado con el objetivo que no pierdan estado físico.

“Seguramente nosotros vamos a empezar a trabajar hacía mediados y fines de diciembre”, adelantó Jorge del Solar, vicepresidente del club Bolívar. El cuerpo técnico y la dirigencia celeste no quieren descuidar ningún detalle para alistar su participación en la siguiente versión de la Copa Libertadores, por ello ya tienen diseñado un plan para comenzar su tarea en el último mes de este año.

Habitualmente los equipos bolivianos encaran su pretemporada a partir de la primera semana de enero de cada año, pero ahora se tiene un receso de 48 días entre la conclusión del torneo y fin de año, por la disputa del Mundial de Catar.

El torneo Clausura, que se encuentra en plena disputa, tiene previsto concluir el 13 de noviembre, a partir del 14 los jugadores de Bolívar ingresarán en un descanso, pero Zago y la dirigencia tienen planificado trabajar en diciembre.

“Me imagino que los torneos de 2023 van a comenzar antes y debemos estar preparados para eso”, sostuvo el dirigente de la Academia a Deporte Total.

Asimismo, el directivo mencionó que la idea es que los próximos refuerzos que lleguen al club, especialmente los extranjeros, comiencen a realizar en diciembre una etapa de aclimatación a la sede de Gobierno, para que posteriormente tengan una adaptación más rápida al grupo y a la ciudad. “La idea es que cuando comencemos la pretemporada tiene que estar todo el equipo completo. Si vienen jugadores nuevos deben estar para esa tarea, esa es la idea que manejamos”, agregó

No será la primera vez que los celestes tengan un trabajo de esta naturaleza, a fines de 2011 el elenco dirigido por Ángel Guillermo Hoyos fue eliminado de la ronda final del campeonato Clausura y el DT argentino aprovechó un par de semanas más para adelantar trabajo, inclusive se realizó varios test nocturnos en el estadio Hernando Siles, mientras el resto de los equipos eliminados ya había comenzado su vacación. Entretanto, el primer plantel retornó ayer a los entrenamientos en su complejo de la zona de Ananta. Los bolivaristas se medirán el domingo ante Real Tomayapo (17:15), por la fecha 18 del torneo Clausura. El equipo jugará con los resultados que tendrán entre viernes y sábado The Strongest y Always Ready, sus rivales en la lucha por el bicampeonato.