Bosques y bomberos, entre la indiferencia y las migajas en la lucha contra el fuego

“En el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ni siquiera han respondido al pedido de auxilio de los guardaparques del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM). Claramente nos han dicho que no tienen ni combustible, y el Ministerio de Medioambiente y Agua (MMAyA) tampoco se manifiesta”, arremetió Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas, organización a la que recurren tanto bomberos voluntarios como guardaparques para pedir auxilio.

Justiniano dijo que no es posible que los vehículos estén en mal estado en época de incendios y aclaró que, como sociedad civil, saben que no se están dando los recursos necesarios para la lucha contra el fuego. “Por qué tienen que recurrir a la Alcaldía de San Ignacio, solo porque el Sernap por más de un mes de sus protestas no les han dado lo necesario para logística”, aludió