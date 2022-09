Botitano denuncia que Policía intentó forzarla a que diga que estuvo en la toma del mercado ilegal

Botitano fue aprehendida dentro de las investigaciones por el caso toma violenta del mercado ilegal de coca que funciona en la zona Villa El Carmen, en La Paz

La dirigenta de la Confederación de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) del sector Mujeres, Gudelia Botitano, recobró su libertad y denunció que la Policía intentó forzarla para que admita que estuvo presente en la toma violenta del mercado ilegal de coca de Arnold Alanes, dirigente afín al partido de Gobierno.

“Tengo golpizas, puedo mostrar cómo me han golpeado, tengo para demostrar cómo me han agredido a mí queriendo hacerme decir cosas que no sé. Hay cosas que no sé, (me quería hacer) decir que yo he estado en el lugar, que yo hubiera participado con otros señores, no sé exactamente cómo puedo decir una cosa que no sé, así me han maltratado”, relató en puertas de la Fiscalía acompañada de su abogada Evelyn Cossío.

La dirigenta también contó que durante el operativo policial, que tenía el objetivo de aprehender a los dirigentes Carlos Choque y Rosalba Vargas, los oficiales la golpearon tan fuerte que le dejaron muchos moretones en su cuerpo.

“No puede ser que seis efectivos hayan tomado la fuerza en contra de una mujer de 54 años, no existe proporcionalidad”, reclamó la abogada Cossío a tiempo de informar que Botitano será asistida en un hospital municipal a efectos de que se establezca los días de impedimento y así se pueda establecer responsabilidades contra quienes cometieron la agresión.

Botitano fue aprehendida dentro de las investigaciones por el caso toma violenta del mercado ilegal de coca que funciona en la zona Villa El Carmen, en La Paz.

La pasada jornada, el juez Fernando García determinó que la dirigenta se defienda en libertad, asimismo, dispuso que se presente cada 15 días ante la Fiscalía y tiene prohibido acercarse al lugar de los hechos, a las partes y testigos.

“Se me ha acusado muy injustamente en estos casos, la verdad estoy muy indignada por lo que se me acusa. La vedad, me siento mal, que me acusen de una cosa que no estado en el lugar”, protestó Botitano.

La cocalera pidió al ministro de Justicia, Iván Lima, hacer justicia contra las personas que lanzaron bombas molotov desde la terraza del recinto ilegal.