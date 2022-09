Buscan a 5 sospechosos de asesinato y tortura de Brandon y otro joven en Yacuiba

Un joven logró escapar mientras que Brandon Beltrán no corrió con la misma suerte y falleció por la gravedad de los golpes que le propinaron.

Fuente: https://elpais.bo

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encuentra en la búsqueda de cinco personas sospechosas de haber torturado a golpes a dos jóvenes en la ciudad de Yacuiba. Dicha situación cobró la vida de Brandon Beltrán de 26 años de edad, mientras que otro se encuentra gravemente herido, informó José Luis Zurita, comandante de frontera policial.

“Quiero hacer conocer que las investigaciones están adelantadas, tenemos cinco presuntos culpables ya identificados. La Policía está realizando búsqueda y allanamientos correspondientes con la finalidad de dar con estos sujetos y ponerlos a disposición de la justicia”, dijo.

Acusados de asesinato en Yacuiba

Los sujetos, acusado de haber «torturado y flajelado de la peor manera a los dos jóvenes» fueron identificados como Piter Rivas Bejarano, Juan Rodas Mendoza, Jonatan Puma, Alexander Clemente Lino, Deiby Alexander Torrejón Vera, según detalló la ​​​​​​fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Todos tienen antecedentes penales tanto en Bolivia como en el vecino país de Argentina.

El hecho se suscitó entre la noche del jueves al viernes presuntamente porque los sujetos intentaban obtener alguna información para posteriormente “ejecutar algún golpe o algún hecho más fuerte”, mencionó el comandante. Los jóvenes fueron citados a un lugar y posteriormente llevados a un galpón, donde fueron golpeados salvajemente para que brinden información.

Uno logró escapar y el otro (Brandon) no corrió con la misma suerte y posteriormente fue arrojado a la calle. El Comandante a tiempo de aclarar que no brindará mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, dijo que el joven que logró escapar no quiere prestar declaraciones por temor u otras represalias.

Tras el suceso, Brandon había sido conducido al Hospital Rubén Zelaya, sin embargo, por la gravedad de las heridas se recomendó su trasladado a la ciudad de Tarija para que reciba la atención médica respectiva. En el trayecto llegó a fallecer, con lo que dos niños quedaron en la orfandad.

Tras una autopsia legal correspondiente el médico forense determinó como causa del deceso: “hipertensión endo craneana, hematoma intra craneana y traumatismo craneoencefálico cerrado”.