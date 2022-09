Cae sujeto que presionaba a una jueza usando los nombres de autoridades para ganar juicios

El supuesto abogado aprehendido lleva adelante un proceso ejecutivo y se hacía pasar como asesor de la Cámara de Senadores

Fuente: El Deber

En instancias del Consejo de la Magistratura fue detenido un hombre que asegura ser abogado y presionaba a una juez para sacar fallos a su favor con el argumento que actuaba a nombre de las autoridades judiciales, de senadores, diputados, y de diversas autoridades estatales.

En rueda de prensa el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, confirmó que en una acción directa se procedió a la detención de Jaime Fructuoso Ávila Balderrama, cuando ejercía presión sobre la jueza del Juzgado Sexto en lo Civil y Comercial, para lograr un fallo a su favor en un proceso ejecutivo.

Molina señaló que se entregaron pruebas contra el hombre, las cuales consisten en audios, conversaciones y otros elementos para que la Fiscalía lleve adelante las investigaciones y siente precedentes para frenar la impunidad.

Según el presidente del Consejo de la Magistratura, el supuesto abogado lleva adelante un proceso ejecutivo y se hacía pasar como asesor de la Cámara de Senadores, además se presentaba en el juzgado a nombre de Marvin Molina, de quien aseguraba ser enviado y su íntimo amigo.

“En mi vida lo he visto, no conozco a este señor, lo único que buscaba era presionar a la juez para lograr una sentencia a su favor. Este es un caso grave, lo que hacía era intimidar a la juez y eso no vamos a tolerar”, dijo el presidente del Consejo de la Magistratura.

Dentro de las primeras investigaciones el Consejo encontró que Jaime Fructuoso Ávila Balderrama, tiene en su contra más de 12 procesos penales por estafas, estelionatos y otros delitos.

Además, el Consejo detectó que para presionar a la jueza del juzgado sexto público comercial, el aprehendido no solo levantaba el nombre de autoridades, sino que su expediente contiene documentos falsificados.

Marvin Molina, manifestó que el hombre ya está en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender y engañar por personas que viven del delito, y denunciar todas las irregularidades ante el Consejo de la Magistratura porque no se puede utilizar argucias para presionar y sacar fallos a costa de intimidación y engaño.