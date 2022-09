Calvario en la inspección: hay requisitos fuera de lista y propician “colaboraciones”

Este año la Policía implementó la digitalización de datos de los vehículos a través de un código QR en la roseta, que contribuirá a la seguridad del pasajero porque permite compartir esa información por redes.

Fuente: paginasiete.bo

Para gran parte de la población que cuenta con un vehículo propio, la Inspección Técnica Vehicular (ITV) resulta un “calvario” que tiene que sufrir para lograr la roseta oficial que garantice que su motorizado cumple con todas las condiciones. Mientras el control comenzó con anuncios oficiales de beneficios para los dueños, también hay muchas quejas debido a la solicitud de varios elementos o condiciones de los vehículos que no están contemplados en los requisitos.

En un recorrido que realizó Página Siete por tres puntos de inspección en la ciudad de La Paz, los usuarios aseguraron que las sorpresivas o hasta absurdas exigencias son pretextos para “extorsionarlos”. En respuesta, la Policía pidió denunciar esas supuestas irregularidades.

Entre los materiales exigidos que no están contemplados entre los requisitos los dueños de vehículos citaron elementos como rodilleras, chalecos con franjas refractarias, siete pares de guantes de látex, chicotillos, coderas, fundas plásticas, entre otros.

Testimonios

“Perdí toda la mañana. Estuve seis horas en esto, primero (una suboficial y un mecánico) se inventaron que además del casco, necesitaba coderas y rodilleras, luego me pidieron un chaleco con franjas refractarias” relató Rolando a Página Siete, propietario de una motocicleta.

“Después, (el mecánico) dijo que la moto estaba sucia, por último me hicieron comprar un plástico para la roseta y que tenía que adaptarlo para colgarlo, una tontera. Saqué mi celular para grabarlos, porque sé que estaban inventando todo para pedirme dinero, más bien se moderaron, pero la mujer policía me pidió mi celular para revisarlo y me negué a dárselo, yo no estaba dispuesto a que me extorsionen”, concluyó el propietario luego de la inspección de su vehículo en el punto de control de la plaza Villarroel.

A diferencia de Rolando, ese mismo día Juan Casasola contó a este medio que los uniformados encargados del punto de inspección en la avenida Zabaleta no le solicitaron coderas, rodilleras y si bien pidieron un plástico para pegar la roseta, se la entregaron con la condición de que la añada a su moto luego de adecuar un espacio. Para él todo el trámite duró 17 minutos.

Pero en otro puesto de la ITV, en la zona Sur, las irregularidades se repiten, lo que confirma que el personal policial actúa de forma discrecional, con pedidos al margen de los requisitos solicitados oficialmente a los propietarios. Un usuario que pidió no revelar su nombre afirmó que el policía le indicó que no podía darle la roseta porque no llevaba un chicotillo de repuesto para su moto.

“Me vi obligado a convencerlos con 20 bolivianos, porque me habría seguido pidiendo cualquier cosa, tal vez un colchón inflable o cualquier otra ridiculez que justifique su corrupción”, lamentó la persona. La misma fuente relató en el caso de dos vehículos de sus hijos, en esa ITV de la zona Sur, se volvieron a “inventar” motivos para no hacer la inspección.

Los policías observaron que un motorizado, pese a haber salido de un taller de mantenimiento días antes, con una calibración electrónica incluida, “el oído experto” del funcionario detectó “ruidos” que significaban problemas en la transmisión. Asimismo, en el segundo motorizado el impedimento era que éste tenía una abolladura en uno de los aros. “Lo solucioné con 50 pesos por los dos autos. Son profesionales en inventarse estas cosas”, deploró la fuente.

Otro usuario contó que en un puesto de ITV de la zona Chamoco Chico rechazaron hacer la revisión de su vehículo por su botiquín de primeros auxilios “incompleto”, le exigían tener siete pares de guantes de látex. Entonces se dirigió a otro punto, en Bajo Següencoma, allí el personal policial no le pidió los guantes, pero sí observaron que tenía los vidrios raybanizados.

Estas fueron algunas de las irregularidades que Página Siete verificó en la ITV 2022, que se inició el 5 septiembre y terminará el 17 de diciembre, tarea que está a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana, que este año habilitó 148 puntos de inspección en todo el país, 11 de ellos ubicados en El Alto y 19 en La Paz.

Ante la falta de uniformidad en los requisitos y molesto por los “bizarros” argumentos, en ese momento el usuario cortó los adhesivos rayban con un estilete.

La molestia del propietario hizo que los policías dejen de inventar argumentos y le entreguen la roseta; al igual que los dueños de motos.

¿Qué dice la Policía?

El titular de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR), Juan Carlos Mercado, afirmó que ante este tipo de actitudes ilegales de algunos policías, los propietarios de vehículos tienen varios números a los cuales denunciar los hechos de corrupción: 800102363, 2128254, 22128274 y 67010054. Si prueban las denuncias, los policías serán sujetos a sanciones.

Mercado agregó que ante las denuncias y falta de información de usuarios, se emitieron infografías citando los elementos básicos que debería tener un botiquín de primeros auxilios y la capacidad de los extintores.

“En la DNFR tenemos una oficina de transparencia que inmediatamente se trasladará al punto de ITV denunciado para verificar estos extremos. De comprobarse, los policías serán apartados del caso y se abrirá un proceso disciplinario”, dijo Mercado a Página Siete.

El coronel también recordó que tanto en el sitio oficial de la DNFR y sus redes sociales existe la suficiente información sobre los requisitos.

Datos y precio

Para 2022 se habilitó 148 puntos de ITV en todo el país, que funcionarán de lunes a sábado, desde las 8:00 hasta las 16:00.

El precio de la roseta para vehículos del sector de transporte público costará 20 bolivianos y para motorizados particulares 30 bolivianos. En tanto, para vehículos de dos y tres ruedas el costo es de 15.

“Continuando la política de modernización ordenado por el presidente Luis Arce, para implementar el Estado Digital (…) ahora se enviará el certificado digital de la ITV al número de WhatsApp del dueño del vehículo y también a su correo electrónico”, informó Mercado.

Explicó que la Policía entrega una roseta con un código QR, el mismo que tendrá digitalizados todos los datos del vehículo. “Estos datos son importantes para la Policía y también para el propietario que, en caso de quien desee adquirir un vehículo podrá revisar si tiene multas, a solo un clic vamos a poder ver si un vehículo tiene infracciones”, dijo.