Cámara de Senadores sanciona ley que autoriza la exploración de Carandaytí, en Chuquisaca

El ministro Franklin Molina dice se podrían generar ingresos para el Estado por alrededor de 1.700 millones de dólares en caso de éxito exploratorio en cinco contratos que hoy adquirieron el rango de ley



El ministro Molina ante el pleno del Senado, hoy.

La empresa Vitange Petroleum Boliviana LTD recibió aval este jueves para iniciar tareas de exploración en el área Carandaytí, en Chuquisaca, tras la sanción de una ley en la Cámara de Senadores.

Tras una explicación ante el pleno del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, el Senado sancionó en total cinco normas propuestas por el Ejecutivo y a través de las cuales, se autoriza a YPFB suscribir contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación en áreas reservadas de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Dicho paquete de proyectos de ley fue remitido al Pleno senatorial luego de su análisis y debate, en la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, presidida por el senador Hilarión Mamani.

“Estamos sacando cinco nuevas leyes para nuevas exploraciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (…) y los cinco contratos tienen que ir adelante para garantizar la estabilidad económica en el país”, destacó el parlamentario, según una nota de prensa de la Cámara Alta.

Se trata de los PL N°: 309, 310, 311, 313 y 315/2021-2022 CD, “que autorizan a YPFB, suscribir los contratos de servicios petroleros para la explotación y exploración en áreas reservadas a favor de YPFB, correspondientes a las áreas Sayurenda, en Tarija, con la empresa Vitange Petroleum Boliviana LTD. LTD (Sucursal Bolivia).; Florida Este, en Santa Cruz, con la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S. (Sucursal Bolivia); Carandaytí, en Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija con la empresa Vitange Petroleum Boliviana LTD; Ovai, en Santa Cruz, con la empresa Canacol Energy Colombia S.A.S y Yuarenda, en Tarija, con la empresa Vitange Petroleum Boliviana LTD.

Según destacó el ministro Molina ante el Pleno, dichos contratos podrán generar nuevos ingresos para el Estado a través de la renta petrolera estatal sumando alrededor de 1.700 millones de dólares en caso de éxito exploratorio, esto en el marco de la reactivación exploratoria y económica, para beneficio de toda la población boliviana.